在人類文明發展歷程中，和平與戰爭交錯登場，兩者皆為世間常態。人類從部落族群發展至民族國家後，其實絲毫並未改變爭奪利益相互鬥爭之傳統行為模式。和平對比於戰爭狀態，只不過是個假象，外交戰場運籌帷幄縱橫捭闔從未停息。如今不論是從霸權興替角度切入，或以天無二主情結解讀，華盛頓與北京恐怕還仍會走上國際社會相互爭雄不歸路。

大國關係本來就錯綜複雜，兩強交鋒或將蒙上意識形態對立、或是基本價值矛盾之虛假論述，當作遮掩「臥榻之側豈容他人鼾睡」內心不安說辭。但只要不是真正開啟戰端走上戰場，美國必然是要與中國大陸不斷對話磋商，此時談判就是交易，桌上亦為戰場。

從台北視角論斷兩強過招，必須審慎設定策略選項與所望結果；上策是能自兩強矛盾從中取利，中策則須避免身陷雙方爭議明哲保身，下策就恐怕是淪為交易籌碼任人宰割。若要能運用上策，自然就必須保持政策自主性，並且成為雙方爭取目標，如此方能左右逢源從中取利。若要採取中策，就須讓本身不要成為爭議核心，更要避免成為相互較勁焦點，因此必須政策堅定透明，絕對避免立場傾斜態度選邊。

而更等而下之作法，就是扈從附和強權，成為大國政治來往過招運用棋子，甚至到最後不無可能會成為談判桌上被強權所交易籌碼。國際社會本就無情無義，剖腹交心甘為走狗，未見得能夠換得真情相挺，但很不幸當前綠營執政，面對華盛頓所採用外交選項，就是最糟糕之下策。

回顧華盛頓與北京鬥爭較勁談判歷史紀錄，再觀察美國在冷戰後，當蘇聯解體時就開始籌謀對付北京之外交策略發展過程，再加上受到911恐怖攻擊，美國轉向全球反恐戰爭，暫時擱置壓制北京崛起各項策略，最後從川普政府上台打響雙方貿易戰第一砲，揭開雙方對決爭雄序曲，台北智囊與謀士可曾好好回顧過這整個發展軌跡？

為人奴僕者面對主子只知察言觀色，絕對不會環顧四周環境變化；在前述變化歷程中，北京與華盛頓相對整體國力消長狀況，對比美國國務卿布林肯所宣稱，華盛頓將從展現實力角度來應對北京，台北是否該認真檢討，並前瞻思考兩強實力變化趨向，而非感性地選邊押注；全心擁抱終不悔，恐將讓社稷傾覆誤盡蒼生。

統計數字是無情證據，客觀數據是冷酷判官，北京與華盛頓談判過招，本身實力高低是最佳參考座標，國際社會客觀情勢更是翻雲覆雨運用籌碼。當冷戰末期蘇聯敗象已露，北京還能夠透過談判，令華盛頓以台北為交易代價，承諾斷交、廢約與撤軍三條件，就知道將談判桌當成另個戰場，北京絕對是不可低估對手。

拜登政府上台以來，兩強在外交舞台已數度交鋒，氣勢高低極度分明；對比北京所提兩項清單、三個底線與三項要求，台北有誰還記得華盛頓左一槍右一彈，毫無章法對應北京時所提議題內容？又有誰能說得出華盛頓整體談判策略？

政治不是修辭學，觀察外交更不能拾人牙慧，看到兩強如此過招，台北若還是思維僵化，盲目頑固解讀世局變化，再度被華盛頓出賣給北京，毫不令人意外！ （作者為中華戰略學會研究員）