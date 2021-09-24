台灣在中國大陸提交了加入「跨太平洋夥伴關係全面進步協定」（CPTPP）的申請後數日，向組織作出申請。去年12月國台辦發言人朱鳳蓮就曾指堅決反對大陸建交國與台灣商簽任何具有主權意涵和官方性質的協定。今年9月國台辦再強調台灣地區參與區域經濟合作，必須以一個中國原則為前提。

2002年元月台灣以「台澎金馬個別關稅領域」名義正式加入WTO。如此，台灣加入CPTPP有可能的模式，只有以「中華台北」或「台澎金馬個別關稅領域」為名加入，絕不能以「台灣」名義申請。「台澎金馬個別關稅領域」在世貿組織內不具主權涵意，此名就是一國下的關稅區，獨立關稅區明顯與獨立國家有殊異。民進黨近期即使發表「鄰國論」和「台美建交」說，但對於國際組織事務有似乎亦知章法慣例，面對現實，不能單靠口舌之快。

如今民進黨當局一邊呼喊是「主權獨立的國家」，一邊接受一國下的「台澎金馬個別關稅領域」名稱。其實民進黨心中有數，在國際上不欲被孤立，只能接受「一中原則」。民進黨樂此不疲反對「一中」，「戰意」高昂，現卻作出「一中」表態，原則表裡不一， 台灣的申請是自己將純粹的經濟議題轉化為政治問題。

至於台灣當局稱申請與大陸無關，更是可疑。為何台灣不搶先在中國大陸前向組織申請？福島核災已過十年，台灣民眾普遍仍擔憂核食的安全性。美豬和日本核食作為台灣經貿的一道障礙，莫非在這幾天遽然解決？莫非民進黨在這一星期，美豬和日本核食問題完全釋除各界疑慮，非也，明顯是受外方壓力而急於求成。核食和美豬爭議不斷，朝野未有共識和未知入會之勝算下，強行申請將引爆更大的政治炸彈。

美國退出TPP後，若然因為中國大陸申請而再度重回CPTPP，美國威信必然受損。唯今之計，美方只能慫恿台灣一試入會。然而中國大陸和台灣同一星期內相繼申請入會，只會令CPTPP成員之間分歧白熱化。

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