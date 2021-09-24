7月底立陶宛才捐給我國2萬劑AZ疫苗，日昨又宣布將繼續捐贈23萬5900劑AZ疫苗，這已經是第二次了。

就不懂了，立陶宛跟台灣非親非故、也不是同文同種，幹嘛對台灣這麼好？總統府說，｢由衷感謝立陶宛再度展現對台灣的堅定支持，波羅的海雖距離台灣遙遠，但民主夥伴互相扶持的溫暖，讓彼此的情誼沒有距離。｣奇怪了！民主國家這麼多、距離近的國家怎沒捐？

結果立陶宛衛生部長出來講話了：「是因為台灣駐拉脫維亞處長黃鈞耀提出請求，AZ疫苗在我國不太受歡迎，我們可以把它捐出去。」立陶宛衛生部長真是｢老九｣的弟弟——「老十」，終於講出老實話。

丟不丟人？要不要臉？全球經濟排名前20的台灣居然開口向人討疫苗，跟其他貧窮國家搶疫苗，你不覺汗顏，老百姓還不敢走出去哪！你有錢不會買嗎？為什麼靠別人施捨？靠民間花錢去買？我們捐的納稅錢到哪去了？

別人不要的東西拿來當人情，這跟日本有什麼兩樣？咱們還磕頭如搗蒜！

不要錢的最貴，誰知道後面藏了多少貓膩？

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