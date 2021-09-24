繼7天前（9月16日）中國突然遞出申請加入《跨太平洋夥伴全面進步協定》（CPTPP）後，台灣亦於9月22日無預警地跟進向紐西蘭提出申請加入CPTPP，兩岸對全球最大的自由貿易區CPTPP接連出手，開展新階段的國際競爭正式浮上檯面。23日早上、下午中共解放軍先後組織19架、5架各型軍機在台灣西南至東南一帶空域演訓，此番大舉出兵情況殊異，再度引起國際高度關注！

兩岸相繼申請CPTPP時機點本不尋常，誰先加入、誰後加入影響力更是鉅大，總統蔡英文23日晚間表示，「這是台灣對外經貿戰略的重要目標！遞件，就代表我們有充足的信心，要跨出走向世界的重要一步。」日本政府隨即展現歡迎態度。

不過，同日稍早大陸外交部發言人趙立堅與國台辦發言人朱鳳蓮分別召開記者會，口徑一致表達「世界上只有一個中國，台灣地區是中國不可分割的一部分」、「堅決反對台灣地區加入任何官方性質的協議和組織」、反對民進黨當局以經貿為由拓展所謂「國際空間」，進行謀「獨」活動。

中共文攻武嚇一如過往按表操課，23日當天早上、下午共軍先後組織19架、5架各型快慢軍機在台灣西南至東南一帶空域演訓；原本東、南部戰區20至26日分別在浙江舟山以南與海南東南迄西沙一帶海域進行例行性演訓。霎時，台灣海峽由北到南彷彿布滿中共解放軍機艦圍繞台灣周邊的海空域。

實言之，台灣政府這次申請加入CPTPP，是依循先前我加入世界貿易組織（WTO）名稱，以「台澎金馬個別關稅領域」名義與模式，這已是爭議最少的作法。兩岸為申請加入CPTPP爆出「誰卡誰」的疑慮在所難免，然而外交烽火卻延燒為軍事對峙則殊無必要！

針對稍早例行演訓分析，中共東部戰區新聞發言人施毅陸軍大校9月17日曾表示，「中國人民解放軍東部戰區出動包括作戰艦艇、預警機、轟炸機等在內的海空兵力，在台島西南海空域實施聯合警巡和實戰化演練。有關行動旨在提高戰區部隊一體化聯合作戰能力，將根據台海局勢和維護國家主權安全的需要常態組織。」

根據台灣方面國防部9月23日公布的即時軍事動態，上午共軍空中兵力包括：殲-16機12架、殲-11機2架於台灣西南、我防空識別區邊緣活動；運8遠干機1架、運8反潛機2架與轟6機2架，由廣東東南經台灣西南空域、過巴士海峽、抵台灣東南空域後，折返。首次發現共軍運8反潛機2架偕同轟6機群出島鏈。下午，共軍空警500機1架進行空中指揮殲16機與殲11機各2架在台灣西南、防空識別區邊緣，進行演練（如附圖）。基於共軍一體化聯合作戰依據「政治是戰爭的動因，戰爭是政治的繼續」，23日共軍24架快慢速軍機在台灣西南至東南一帶空域進行操演，勢必成為解放軍日後對我政府對外尋求國際空間的威懾手段。

中共軍機擾台航跡圖(圖源/國防部即時軍事動態)

再者，中共軍機大舉出動也有可能並非只針對台灣而來，或可能也有針對美軍的可能。根據媒體9月17日報導，美國海軍雷根號航母在進行為期3個月的部署後駛離了中東地區。依據航速，美軍第七艦隊所屬的航母戰鬥群等艦船，應該在近期返回駐地日本母港，期間將航經巴士海峽（截稿前，仍無相關媒體報導外艦在台海周邊情況）。因此，上述23日共軍空中兵力在台灣西南至東南一帶空域演訓編組、遠干機、反潛機、轟6機群特性等情況，可能演練空中電子防護轟6對海突擊群、擴大水面與水下監視範圍與密度，實施海平面聯合警巡及反潛任務、海空軍航空兵一體化聯合演練，更像是針對美軍航母戰鬥群而為。

中共解放軍例行軍演禁航區域(作者陸文浩繪製)

再對照9月20日至26日（如附圖），中共海事局公布中共南部戰區在南海、海南島周邊海域，5處進行年度例行性的軍事訓練。其中以24日至26日在海南東南、近西沙海空域進行軍事訓練，演訓達1萬平方公里，其餘演訓範圍較前者小許多之外，東部戰區23至24日在浙江舟山以南韭山列島，涵蓋島嶼範圍36平方公里進行武器訓練等，均為共軍東、南部戰區進行島嶼與年度例行性地地區防禦性演習，對台針對性低，國人無須過度擔心。

伴隨美軍常態性執行自由航行任務而來的中共軍機頻繁巡弋台灣西南海空域，我方猶須特別關注，中美艦機頻繁往返巴士海峽、台灣海峽、台灣東部海域，畢竟這些全是台灣最敏感的軍事區域。至於台灣申請加入CPTPP引發短期的軍事效應，後續解放軍動態是否變化仍需密切觀察！

（作者為文化大學國發所博士候選人）

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