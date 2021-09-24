上周因不滿「3+11」報告未提及和本土疫情有關，國民黨要求報告內容重寫，立院議會今日再開，藍營黨團再度祭出占領主席台，不讓蘇貞昌進行施政報告。最後政院終於將「3+11補充報告」送上，蘇揆在報告中向每一條寶貴生命的消逝，深感遺憾與抱歉。

這就了事了嗎？當然國民黨團不會放過，一看就知這個道歉毫無誠意，只是對疫情氾濫和生命的消逝感到遺憾跟抱歉，事情的原委呢？責任的歸屬呢？依然沒有交代，總指揮官陳時中仍然嘴硬「3+11和800條人命有什麼關係？」這樣的道歉有什麼意義？800條人命和家屬就此得到安慰了嗎？

應好友之邀高唱「塔綠班」引起爭議，媒體人黃暐瀚也道歉了，他說事件發生的第一天他就想致歉了，｢綠畜｣這兩個字是他過去不曾用，未來也不會講的字眼，他不是那種「別人闖紅燈，為什麼我不能紅線違規停車」的人。別人的言詞如何與他無關，他在乎的是自己，是對，就堅持；有錯，就道歉，就這麼簡單。

｢塔綠斑｣用得巧妙、｢綠畜｣一詞是否得當，黃暐瀚有他自我的評鑑；而3+11破口造成的人命傷亡，陳時中不認就是不認。同樣一聲道歉，有心無意之差，民眾聽來兩樣心情。

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