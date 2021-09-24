我們生存的物質世界是三次元空間，是形而下的。五次元以上是形而上的精神世界。時間虛無飄渺，好像在，又好像不在。這現象幾千年前就困惑了人們很久。奧古斯丁在《懺悔錄》中說，當我測量時間，我是在測量當下在腦內存在的東西。亞里斯多德也提出，如果什麼都沒改變，時間就不存在。我們真的不可小看古人的智慧。

時間因事件的變遷而被感知。如果腦中不生念頭，不生妄想，時間的感知就消失了。但人不可能沒有念頭，有念頭就有座標，座標有前後，時間感就出現了。念頭有兩種，一種是我做主的念頭，一種是我不能做主的念頭。前者是覺知，後者是妄念。覺知清明，時間不存在，妄念昏暗，人就受制於時間。

打坐入定，剎那即永恆。一覺成眠，長夜隨即忽過。演講精彩，時間感不在。課堂無趣，度日如年。這些都是時間虛幻的原因。而且，心情不同，興趣不同，不同的人，時間感覺也不同。甚至，當兩人聊天，兩人的時間感也都不一樣，這些都是我們在生活中熟知的事。

時間也會因質量大小與時間快慢變化而有變化。科學家已測量出來，在地面的時間比高山走得慢。腳也比腦袋衰老得慢。這都是與地球的引力相關。太空艙的光速加上艙的飛行速度，其速度就比地上光速快。以相對論的公式算出來，速度快，時間就變慢。所以太空人比地面上的人衰老得慢。

我們再來看看地球的自轉與時間的關係。地球由西向東自轉，子時東方開始面向太陽，這時太陽光速需加上地球自轉速度，使東方光速大於平常光速。而西方剛好相反。所以早上光速比傍晚快，早上遂比晚後老得慢，所以早上生氣勃勃，晚後就顯得羅曼蒂克。或許，由此而推，東方人應該比西方人衰老得慢。

18世紀萊布尼茲認為時間不能單獨存在。他把自己名字中的「T」拿掉，表示從此不被時間束縛。我在退休後也不戴手錶了，經驗告訴我，工作壓力不在工作的繁重，而在時間的壓迫感。退休了就不需要有行程，也是個解脫。我幾十年的行程簿，太太都把它保留得很好，一本一本疊起來像高塔。這塔仰望天空，似向人們炫耀過往的歷史。我呆呆看了很久之後，然後笑一笑，方才體會了什麼是「不帶走一片雲彩」。

退休，是新生活的開始。沒有手錶，沒有行程。這山中無甲子的感覺，正是愛因斯坦所說的時空不可分割。時間代表著空間，有空間感就有時間感。不戴手錶，不追行程，這才是真正退休的意涵。其關鍵全在於心靈的負荷。沒有負荷就沒有壓力。想到這裡，我忽醒覺，原來這正是修心的竅門。其實，不必等到退休，工作中也可以沒有心靈的負荷。這不就是惠能所說的一行三昧嗎？

一行三昧，意在心不起妄念。心的覺知只在當前事物上。「事來而心始現，事去而心隨空」，心不為外物扭曲，故稱之為直心。心能直，自然沒有時間的干擾，所以行住坐臥皆在定中。靜也定，動也定，這不就是「動靜二相了然不生」的觀音法門嗎？有人說惠能是佛法與中華文化的結合體，而稱之為「中華禪」。

不論佛法或中華禪，凡是人類都須依它來解脫時空的糾纏。沒有時空的糾纏，自然而然，人就在第五次元中安享那更高能量次元的喜樂與智慧。這使我想起，或許，我們可以取巧，以第五次元的心靈來做第三次元的事情，那麼我們不就擺脫了時空的困擾，像悟道的人一樣「日理萬機心不動，歡喜處世濟蒼生」了嗎！

我終於知道，第四次元的時間是一種門檻，跨過去了就是天堂。怪不得《心經》告訴我們，「揭諦，揭諦，波羅揭諦，波羅僧揭諦，菩提娑婆訶」。超越，超越，超越過去吧！忘掉時間的糾纏，進入慈悲與愛的第五次元，這是生命圓滿的天堂。（作者為統一企業前總裁）