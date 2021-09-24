五倍券開放數位綁定，毫無懸念：網路塞車、電腦當機的「固定戲碼」再度上演，「E政府」顯然還是不及格，證明這個政府無能從錯誤中學習、改進。而五倍券造成的政府財政負債及種種後遺症與亂象，正如灰犀牛迎面衝撞而來，蔡政府卻選擇視而不見。

數位施政 反增民怨

振興五倍券及「8大加碼券」，22日上午9時開放數位綁定，時間一到，網站馬上被塞爆當機。行政院官員稱，大概1個多小時後官網就不再塞車，但民眾反映到下午還是卡卡的，龜速是一大問題，介面難用、不夠親和簡便，是另一個大問題，對稍有年紀者更是很大的負擔。民進黨立委江永昌都說「辦公室助理拿5支手機測試，全部都進不去，政府該好好檢討」，這次的作業顯然是失敗的。

如果這是首次上線，經驗不足、難以掌握可能的人數與流量，才導致塞車當機也罷，但事實上，這已經是近1年多來，第N次的大塞車與當機了。

從去年實名制口罩上線、三倍券開放預約、勞工紓困貸款申請，到今年的疫苗意願調查、第8輪AZ疫苗登記預約、BNT疫苗預約、勞工紓困補助登錄等，再到這次的五倍券，毫無例外都造成大塞車、大當機，少則3、5小時，長則一整天，民眾都無法順暢登入完成預約或申請，接下去的五倍券紙本預約，還有陸續會有的疫苗平台預約，是否又要再重演一次又一次的大塞車與大當機？

台灣數位化發展一直走在世界前端，整體上網率高達85%，智慧手機持有率達88%，手機上網率也超過8成，年輕族群更達9成以上，政府也持續推動政府E化、智慧城市、政府資料開放等，且以其成果為傲。

過去1年多來，政府多次利用網路推動防疫與紓困相關政策，民眾亦越來越習以為常，未來政府利用網路推動政務應是趨勢；相較過去以人力為主的傳統行政方式，以數位、網路為平台推動行政事務有諸多好處，包括：速度更快、效率更高、成本更低、失誤更少，而且「凡走過必留下痕跡」，數位痕跡與資料也讓政府更容易掌握與追蹤政策效益並了解問題。

但要有這些益處，有一個前提：政府有能力準確預估需求、迅速解決塞車與當機問題，讓「數位化」不再是問題與干擾。想想在一直無法順利登入時，許多民眾拿著手機一直按，或是呆坐電腦前無邊無際地嘗試，這樣虛耗了多少人力、浪費多少生產力。

蘇貞昌自鳴得意

因此，政府要認真檢討數位施政卡卡與當機的原因，並投入資源改進，否則未來還有多次的疫苗登記預約等需求，總不成每次都要被卡被電、徒增民怨吧？而要做到「數位施政」順暢不卡，不僅在硬體的頻寬、容量、速度上要改進，政策內涵與介面也都要改進。

例如，7月開放疫苗預約時，很明顯就是在預約登入與認證方式上，用了非常「不親民」的方式，造成嚴重的卡卡現象，之後增加「身份證字號加健保卡號」認證後才變簡單。再如當天已是預約疫苗的首日，但同一時間政府又開放18歲以上者填寫施打疫苗意願，讓更多人同時湧入，不塞車不當機才怪？這些問題其實主事者應可事前預料，並以分流、錯開時間等方式避免問題發生。

最後，還是要再談五倍券政策的是非。行政院長蘇貞昌說，五倍券開放首日有1300萬人進入五倍券網站，250萬人完成綁定，600萬人完成旅遊抽籤，「可見五倍券大受歡迎」。堂堂閣揆彷彿把人民當五尺之童唬弄，讓人憤怒不解。

政府施政何者為有利國計民生、長期有利國家與民眾，判斷標準絕對不是政策是否「大受歡迎」而已。實際上五倍券政策讓政府增加上千億元負債，又未能讓受疫情衝擊受傷的商家真正獲利，更無紓困效果，從政策面評斷，是一個錯誤與失敗的政策。

蘇貞昌自鳴得意五倍券「大受歡迎」，其實，任何一個政府、一個企業，要發錢給大家，當然「大受歡迎」，但蘇內閣發的錢是納稅人的錢，拿民眾的錢發給民眾，還要經過繁複的程序、忍受網路塞車當機之苦，最後閣揆還以此為政績，拿來說嘴，真是自我感覺良好。