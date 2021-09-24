北京鴨子划水，9月16日宣布申請加入《跨太平洋夥伴全面進步協定》（CPTPP）。一石激起千層浪，台灣也趕在22日緊急送件，向紐西蘭申請加入。北京的劇本是否包括台灣出手不得而知，但確定沒想到的是，一旦美台聯手，這戲就好看了。

台灣申請加入國際經貿組織確實不易，一方面受限於「主權國家」的資格要求，另方面和對岸千絲萬縷的關係，外交對抗總難免。北京主導的《區域全面經濟夥伴協定》（RCEP）分量重，加上兩岸冰凍，台灣入會根本沒門兒。

蔡政府看準CPTPP，念茲在茲，還說「準備了5年」，但總聞樓梯響，不見人下來。如今揭盅了，看來就像北京發號施令，台灣經貿部門全動起來。畢竟醜媳婦也要見公婆，「擇日不如撞日」，先跨過門檻再說！

的確。台灣此時不加入更待何時！儘管用了「台澎金馬個別關稅區」（TPKM）名義，展現柔軟身段。但若北京先馳得點，以兩岸沒得商量的現況，結果必然打水漂。如今台灣登場，北京單純入會就轉化為兩強陣營的較勁了。

CPTPP是全球最高標準的自貿協議，美前總統歐巴馬當年的目標就是阻絕中共，其中不少條款如設獨立工會、禁止童工、懲罰並禁止受補貼國企產品進口、免費獲取雲端計算服務等，幾乎都是為北京量身訂做。往好的方向想，北京願以外力倒逼改革，如同2001年加入世界貿易組織（WTO），外界應樂觀其成。

話雖如此，但日本首相菅義偉已發話，「中國入會很難，期盼美國重返。」這或是台灣的機會之窗，一旦美國重返，美、日、加、澳必連手助台加入。

只不過國際政治變化莫測，美國能否重返仍是未知數，一旦美國出手還不能助台入會，就證明「東風壓倒西風」的時刻已到。台灣未來靠哪邊站？該好好想想了。