行政院會日前通過「海空戰力提升計畫採購特別條例」草案，準備編列2400億元特別預算，採購海軍高效能艦艇、岸置反艦飛彈系統等八大項目。近年來美國對台軍售一路開綠燈，國軍許多期盼已久的新武器、新系統一一同意出售，對國軍戰力增強固然有益，但國家預算支出不能只求「爽」，而要確定成本效益是否划算，更要考慮是否符合國家長期利益。

「不攪和」是最上策

國防部表示，台海衝突風險升高，必須備戰才能止戰，英國《經濟學人》5月以台海為「地球上最危險的地方」做封面故事，凸顯台海衝突風險逐漸升高，立委詢問戰爭爆發國軍可以撐多久，國防部長邱國正回答：「敵要來就奉陪，要多久就多久」，戰爭似乎迫在眉睫。

在兩岸關係還不錯的時候，民間、官方交流熱絡，台灣農產品銷往大陸，陸客、陸生一波波來台觀光、就讀，許多人將「兩岸紅利」賺得盆滿缽滿，看似兩岸即將走向和平互存、互賴互信的新境界，當時雖未簽和平協議，但「兩岸軍事互信機制」成為民間、軍中學者專家研究的重點，目的就是要增進了解互信，以減少軍事衝突的發生，共同發展經濟，「發展才是硬道理」，只有兩岸同胞富裕了，才有進一步的未來。

不過短短幾年，原本祥和的台灣海峽卻成為「地球上最危險的地方」，令人浩嘆不已。中共70年代走上改革開放之路，提供低廉的土地、充沛的勞動力及種種政策優惠，吸引全球資金投入賺大錢，西方大國則希望透過市場經濟帶動自由化風潮，漸漸改變中共的政治體制，結果大陸經濟崛起，成為世界第二大經濟體，人民生活水準提高，但中共體制卻絲毫未變，反而權力更集中，擁有充沛的資金發展軍備、核武及外太空。

美國發現中共已成為潛在對手，甚至有超越的趨勢，因而對中共實施打擊、制裁，進行貿易戰，打得兩敗俱傷。在這場美中大戰中，台灣「不攪和」是最上策，甚至可以穿梭美中之間當「和事佬」，也是不錯的選項，但是以「仇中」獲取政治利益的民進黨執政後，卻選擇站隊美國，擔任反中急先鋒，自此兩岸官方完全斷絕往來，民間交流也減少，在特定媒體的推波助瀾下，社會上瀰漫著「仇中」的氛圍，許多倡導兩岸和平的人士動不動就被扣上「紅統」的帽子，官方停止運作、百姓噤聲、中共軍機天天繞台、農產品銷往大陸被百般刁難，兩岸關係一去不復返。

因誤解而誤判陷危機

美中雖然持續對抗，但是人家畢竟是邦交國，也是聯合國五常之一，「鬥而不破」是最高指導原則。就算美國總統川普在選舉連任時的激烈語言，造成中共嚴重的不滿，為了避免與中共的對抗擦槍走火，華府的有識之士也會請美軍參謀長聯席會議主席米利上將，親自打電話給中共參謀長李作成保證「美軍沒有向中國開戰的意圖」、「若美國真要動武會先通知對方」，透過軍人老友間共同的語言，化解一場不必要的危機。1996年台海飛彈危機時，李登輝總統罵中共是「土匪」，中共也發射飛彈威嚇，但仍透過兩岸密使在高層間互相傳話，讓台灣不致因誤解而誤判，才能沉穩以對，避免戰爭發生。

讓人民過好日子才是政治家應追求的目標，希望民進黨政府懸崖勒馬，更希望反對黨能認真審查，以能夠產生嚇阻功能、建軍備戰真正有需要的為原則，軍售預算該刪減就刪減，以珍惜納稅人血汗錢。建軍的目的是要維護台海和平，而不是叫囂今天打那、明天打那。兩岸關係從來就不是軍事問題，一向都是政治問題，政治問題要用政治解決，但是今日兩岸所有溝通管道幾乎都斷了，現狀比台海飛彈危機時更凶險，如果真的擦槍走火，我們有米利上將或曾永賢、蘇志誠這類人能夠與對岸溝通嗎？