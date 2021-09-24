在中國大陸正式申請加入《跨太平洋夥伴全面進步協定》(CPTPP)的1個星期之後，蔡政府宣布台灣以「台澎金馬個別關稅領域」（TPKM）之名向紐西蘭遞件申請加入CPTPP，一時間在兩岸輿論掀起波瀾：大陸指責台灣「搗亂」，台灣則對日本及國際友台力量樂見台灣加入CPTPP而沾沾自喜，CPTPP似乎將成為兩岸新一輪的角力場。

不必否認，政治因素固然是左右整個兩岸CPTPP之爭的關鍵，但只要回歸以下三個常識，就可以清楚看到，各國經貿考量才是決定兩岸CPTPP之爭根本。換言之，CPTPP只會有「中國問題」，即是否同意中國大陸加入，而不會有所謂「台灣問題」。台灣加入CPTPP的議題恐怕就像一場閃過即逝的煙火表演。

第一個常識：CPTPP和TPP的最大區別就在於該組織已經不再具有「經濟抗中」的戰略意涵，蔡政府試圖利用美國印太戰略「聯台制中」的槓桿，以推動台灣加入CPTPP，最終恐怕是徒勞一場。綠營的宣傳總在高估台灣加入CPTPP的可能性，其中一個重要理由就是，台灣自由民主體制與CPTPP的標準 「天然契合」，再加上CPTPP主導方日本政府已表示樂見台灣加入。然而，處於內閣看守期的日方表態更多是禮節性的客套話，未來若呼聲較高的「友陸派」河野太郎當選首相，較大可能優先討論中國大陸的申請案，而不是台灣。

第二個常識：CPTPP雖是多邊國際經貿架構，但在共識決的制度下，能否加入仍要透過與成員國逐個進行雙邊談判才能決定，只餘下2年多任期的蔡政府很難應付，唯有北京才擁有全面鋪開戰線的實力。最好的參照就是去年底簽署的《區域全面經濟夥伴協定》（RCEP），CPTPP成員國中只有智利、祕魯、加拿大、墨西哥非RCEP成員，連門檻較低的RCEP台灣都不得其門而入，其中固然存在本身是RCEP成員的大陸不容許台灣在不承認一中前提下參與的政治因素，但平心而論，台灣真的有搞定大陸以外所有成員國的能力嗎？

第三個常識：台灣參與國際經貿體系的既有「WTO模式」，具有不可複製的時空背景，蔡政府如果繼續迴避兩岸關係性質、不與對岸進行有效溝通，加入CPTPP的鑰匙永遠都「看得見、拿不到」。

此次蔡政府以「台澎金馬個別關稅領域」申請加入CPTPP，已經展現「維持現狀」的意圖，但陸方依舊毫不領情，除了北京外交部發聲反對外，國台辦亦將此舉解讀為「謀獨」動作。原因何在？2001年兩岸以「先陸後台」次序加入WTO時，正值扁政府執政，兩岸未恢復協商，但一來當時大陸更急迫加入WTO，故擱置了政治爭議，二來台灣在WTO的官方簡稱是「中華台北（對岸稱中國台北）」，仍具有一中政治意涵。

2008年後台灣以「中華台北」名義參與拓展國際空間，都是兩岸溝通協商後的結果，無論是RCEP還是CPTPP，本應是兩岸重啟對話的契機。然而，蔡政府申請加入CPTPP雖使用「台澎金馬個別關稅領域」，但對外都以「台灣」作為簡稱，而非循WTO模式下的「中華台北」，這無疑自己塞住了與大陸溝通之路，也讓台灣與CPTPP的距離愈來愈遠。

可預見的是，在疫後各國對中國大陸經貿依賴度加深的趨勢下，台灣加入CPTPP的難度將可能更高。（作者為智庫研究員）