國民黨立院黨團24日再批「3+11」補充報告內容空泛，未詳述該政策與本土疫情爆發的關聯，因此持續杯葛行政院長蘇貞昌上台報告。中央疫情指揮中心指揮官陳時中被媒體問及此事時，竟反問：「3+11跟800條人命有什麼關係？」這真是「大哉問與答」。

不過3+11政策的真相，早在6月間62位綠委否決公布決策會議紀錄時，就已經給真相封箱釘上了「永難見天日」的釘子，行政院24日的報告頂多也只是再多釘上一根釘子。

陳時中上述回答記者的語氣顯得有點輕慢，這不是一個防疫指揮官應有的態度。畢竟，3+11政策放寬之後，國內確實接著爆發了華航機組員染疫、諾富特飯店群聚感染、5月雙北疫情大爆發等嚴重疫情，不僅導致800多人染疫死亡，而且全台進入第3級警戒，經濟蒙受重大損害。針對這麼嚴重的人命及經濟損傷，各方質疑並追究3+11錯誤決策過程自屬必要。指揮中心更有必要公布決策的形成過程，才能維護公信力，可是民進黨政府關心的並不是這些。他們擔心如果決策真相公諸於世，很可能會影響到民進黨未來的選舉，甚至打破民進黨的完全執政。

於是，蔡政府的作法就是一再掩蓋。今年6月間，在國內連續爆發大疫情，弄得民不聊生，死亡人數暴增時，大家都要追究3+11這個錯誤決策的真相，但民進黨立院黨團大動員，否決了公布3+11歷次決策會議紀錄的提議。

在國民黨執政期間，台灣只要發生任何事件，民進黨都會發動各式各樣的政治運動，要求真相，要求公布事件檔案。沒想到，民進黨完全執政之後，面對民意要求真相，他們卻採取了反民主、反自家口號的手法，拒絕公布決策過程，還硬說3+11政策就是沒有會議紀錄。

《傳染病防治法》給予指揮中心「為所欲為」到合法限制人民基本權利的權力。擁有極大的權力，就必須絕對的負責。緊守國際機場及港口是台灣防止病毒入侵的不二法門。要把機組員的5＋9檢疫程序放寬為3＋11，當然不是陳時中隨便找3、5人聊聊天就能做決定的。攸關防疫的重大決策當然必須召開專家會議，而且應有會議紀錄發送給相關單位提供意見，最後指揮中心要公告時才有所依據，否則會有令出何門的問題。沒有會議紀錄，難道意思是說，防疫政策只要指揮官說了算？

真相的發現，貴在及時。從6月民進黨團否決公布3+11的決策會議紀錄到現在，已經事隔3個月，就算真有會議紀錄，這段時間也足以讓相關官員煙滅所有的會議紀錄了，真相又怎可能大白於世呢？更何況，負責調查、報告真相的人，和被調查的人都是同一單位，甚至是同一人，這種報告有什麼公信力呢？陳時中的意思不只是「3+11跟800條人命沒關係！」他也是在說「那800條人命跟我沒關係！」問題是，有多少國人會相信？

（作者為資深媒體人）