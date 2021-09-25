既然，台積電的創立是形勢逼人，為了要留住新竹科學園區第一批半導體晶片公司而規畫，並不是張忠謀從美國帶回來的創業計畫。所以說台積電的成立是個偶然，張忠謀帶頭設廠也是天時、地利、人和下的偶然；初期設立的技術宗旨與3家當初需求的不同，更是陰錯陽差下的結果。

但是，在李國鼎的拜託下，張忠謀開始規畫並撰寫了一套創業計畫，也是事實。以當時全台灣兩千萬人口來說，還真的找不出一個能有張忠謀至少一半經驗與能力的人。也就是說，張忠謀從美國回來擔當這個重任之前，經過德州儀器（TI）多年對他的從技術工程師到主管的訓練，甚至於賦予掌握整個半導體部門總經理的高度，加上通用電子（GI）禮聘張忠謀作為半導體事業部總裁的這種全方位的歷練。

斯時，他一抵達台灣，剛好遇到這個十萬火急的案子，冥冥之中，上天似乎為台灣準備了這個最佳人選，也為Morris職場人生的第二階段安排一個最佳位置，使得李國鼎可以很放心的把這個重要任務交給他。

對張忠謀來說，1986年到了台灣的第一份工作，除了整頓工研院外，居然是要他籌備興建一家半導體晶圓製造公司，簡直是為他在美國3家半導體企業累積的29年工作經驗，量身訂做的計畫。對他來說，不僅是得心應手，還可能是心目中的一個創業夢想。人生的偶然莫過於此，這是張忠謀1986年離開美國之前，想都想不到的發展。

回顧Morris成立TSMC之前，因為前經濟部長李國鼎（1965-1969年）及前行政院長孫運璿的遠見與努力，從1966-1974年這9年間，台灣已經培養了一批半導體人才。雖然集中在電晶體、發光二極體兩項初階應用產品，且都還屬於晶圓製造下游的封裝、測試技術，距離積體電路及晶圓生產其實還有一大段差距，但已算是為台灣半導體產業跨出一小步。

那時候引進外商在台設廠比較著名的案例，包括：

‧電晶體封裝：美商通用（GI）、日商日立（Hitach）。

‧二極體封裝：飛利浦建元（Philips）、環宇電子（ITT）、通用器材（GI）、德州儀（TI）、RCA等。

‧IC封裝：日商三菱、TI。

1974年2月由經濟部長孫運璿召集，政務委員費驊、交通部長高玉樹、美RCA研發長潘文淵、工研院院長王兆振、電信總局局長方賢齊7人，在台北的一家豆漿店召集著名的「豆漿店會議」，更是決定台灣發展半導體產業的方向。會中決定發展的最快捷徑就是從美國引進半導體先進技術，幾經討論，最後選定技術領域先從CMOS型IC著手，並選定最有意願最友善的RCA公司為合作夥伴。在人稱「台灣半導體教父」潘文淵積極規畫安排下，帶領了史欽泰、曹興誠、曾繁城、劉英達、宣明智等，一批後來成為台灣晶圓製造精英的人才赴美受訓。

有了第一批技術人才團隊，1979年4月，先將工研院的「電子工業研究發展中心」升級為「電子工業研究所」（簡稱電子所）。為了讓中心培養數年的技術與人才能與工業接軌，同年9月成立「聯華電子籌備處」，1980年5月，由曹興誠、宣明智、劉英達主導下正式成立「聯華電子公司」，首期生產的音樂用IC、電子鐘錶用IC，即是電子所協助建造的4吋晶圓廠所製造，自此展開台灣晶圓完整系統生產的啟端。

【未完待續】