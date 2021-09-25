2021年9月3日星期五，我踏上了返校的列車，內心除了往常的對家的留戀，對開學忙碌生活的惆悵以外，多了一絲無奈與遺憾。

如果沒有「新冠」這個意外狀況的話，我此行的目的地應該是台北，開啟我盼望了將近一年半的交換生活。

然而現在，我只能選擇乖乖地回到學校，按部就班地步入自己大三。

坐在火車上，我的思緒穿梭回2020年的4月，那是我第一次瞭解到學校的台灣交流項目，興奮地瀏覽完官網上羅列的申請條件，我開始暗暗盤算將這件事情提上日程。

由於該項目申請只面向大二大三學生開放，我計劃好等到2020年10月提交報名表。

大一下學期，我整個人都沉浸在美好的幻想裡，在那個暑假還找出了舒國治先生的《台北小吃札記》，幸福地想像著自己穿梭在台北街頭的小店裡，探尋他鄉的美食。

時間快進到2020年的10月，我時刻關注著本科生網的動態，在消息發佈的第一時間，迅速地填寫了報名表，將郵件發給了負責老師。

但由於我對交換項目申請的具體流程認知有誤，漏過了我們學院審批這個環節，本科生院的老師給我的建議是準備得更充分一些再申請。

於是等到下一個申請季來臨的時候，我把一切需要提交的信息準備好，去找我們學院的教學院長簽了字，躊躇滿志地提交了申請表。

我在面試環節侃侃而談，把自己畢業後的規劃與此次台灣交流之旅進行了完美地結合，並就課程的安排做好了規劃。

終於，在4月30日下午，我在課間收到了面試通過的消息，正式獲得了2021年秋季前往中國文化大學交流的機會。

那個下午，我帶著滿到要溢出來的喜悅趕上了最後一班回家的列車，在車上忍不住傻笑。

一年前就寫好的旅行攻略、心儀歌手的演唱會、心心唸唸的Miracle Coffee SMUDGE STORE這些似乎即將照進現實。

我開始準備略顯繁瑣的申請手續，嚴格地按照要求去拍了白底的證件照，登錄中國文化大學官網一項一項將信息填入，一遍遍確認我不太確定的消息。

寫到這裡的時候，我也很好奇為什麼那時候的自己對這件事有如此大的熱忱，去台灣交流一個學期當然是非常不錯的選擇，但留在本校學習也不是多麼不不能接受的決定啊，為什麼那時候的自己對這件事抱有這麼大的期待。在我冷靜下來重新審視那時候的自己時，我把原因歸結如下。

第一，小學的時候在課本上讀到美如水的阿里山姑娘，爺爺奶奶去遊玩時帶回的美好回憶，讓我對那裡抱有強烈的好奇心。

第二，人對未完成的事總有一種更強烈的想要實現的願望。2016年去廈門旅遊時，本計劃著登上金門島，卻未能如願以償。

第三，我渴望在同樣的一段時間長度中，延展生命的寬度和厚度。我期待用五個月的時間，跨越海峽，親身感受台灣地區的教學特點，與那裡的老師同學展開思想的碰撞，擦碰出更多有關跨文化交流的靈感的火花。

最後一個原因純粹就是出於吃喝玩樂的考慮了，在我前期的認知裡台灣地區高校的課業壓力並沒有大陸地區高校這麼繁重，我想把更多地將時間和精力花費在「無用之事」上。

（後來交流群裡一位台灣大學的學長糾正了我的這個認知，那裡的學業壓力是一樣存在的，只是表達方式略有不同）

通俗地講就是穿梭在台北街頭大街小巷，感悟中國傳統文化與西洋文化交織碰撞下的人文風俗；坐上小火車一路向南，親身感悟台中，台南與台北風貌習俗的差異。

雖然之前讀過很多記敘描繪各地風景的文章書籍，但懷著「紙上得來終覺淺，絕知此事要躬行」的想法，我還是非常期待用自己的腳步丈量寶島。

（寫到這裡又忍不住要歎氣嗚嗚）

再把時間軸拉回2021年的5月，我累並快樂著將交換生信息表提交，剩下的日子就是等待了。

等著證件的辦理，等著和我們院的教務老師核對課程以確保能完成學分認定順利畢業，等著回家問小夥伴們要幫他們帶什麼禮物，等著和爸媽一起商量著收拾行李。

可惜就在5月，台灣疫情反彈的消息傳來，我開始隱隱擔心能否如期前行。

和交流群內的夥伴們交流時，發現大家都在心急如焚地等待，抱著「只要交流學校還沒有正式宣佈取消那就是還有希望」的阿Q精神。

我惴惴不安地按部就班完成日常的學習任務，心裡隱隱感覺到情況可能不妙，又安慰自己說「申請的時候就做好了可能去不了的打算了，能去就是意外的驚喜了」。

就這樣，我帶著反覆彈跳的內心，進入了6月，這是大大小小各門課程結課備考的時候，我暫時將這件事放下，將全部身心投入緊張的期末複習中。

2021秋季交流的QQ群許久沒有動靜，我也說不清自己是希望趕緊有消息還是還沒準備好接受壞消息。由於我有兩門比較難的專業課的考試時間安排在了6月16日和17日，那幾天我一直忙著泡在圖書館無心顧及交流的事情。

然而就在6月15日上午9：30，負責交流項目的老師將「由於疫情原因無法安排各位同學如期訪台」的消息發在了QQ群內。

我當時複習的心煩意亂，平板上彈出這條信息時，我有種大腦一片空白的感覺，整個人墜入了冰洞且持續下墜那種無力與空虛感充斥了我的身體，眼淚一瞬間奪眶而出。

我趕忙拿著手機跑到走廊上撥通了媽媽的電話，面對著牆角邊說邊哭。

我一直在對自己說，其實這是能預料到的結果啊，別的學校都接連發出取消的消息，那怎麼你就特殊嗎？可是眼淚就是止不住。

還好明後天的考試驅使著我把精力投入複習，不然我還不知道自己的情緒要多久才能恢復平靜。

就在我已經強迫自己接受了這個現實，鼓勵自己之後通過旅遊或者研究生階段申請的方式用上自己的旅遊攻略時，我又在一個7月5號的上午收到了毛毛學姐有關交流選課的微信消息，我內心再次掀起了波瀾。

（突然想到這是不是就是五月天寫的「最怕此生已經決心自己過沒有你，卻又突然聽到你的消息」的感覺啊哈哈哈哈哈哈哈哈哈）

我一下子又來了精神，叫上和我一起去文化大學交流的校友，趕在14：30老師上班的時間衝向了老師的辦公室。和老師一番交流後，才知道對方學校只是按流程是發來過選課系統，按照目前的情況還是不能前去交流的。

經歷了心情的大起大落，離開老師的辦公室後，我突然就釋然了，雖然這段經歷確實花費了我許多時間精力，但是人生有很多事情本來就是徒勞無功的啊。（自行腦補沈佳宜語氣哈哈哈哈哈哈）

更何況，在這段準備的時間中，我認識了許多志同道合的朋友，瞭解到了柚子鋪這個溫暖的交流平台，結識了那位耐心又善解人意還十分懂我的負責交流的老師，對申請交流的流程有了一個較為詳細的認知。

（我相信這對我十分有幫助，因為我肯定閒不住以後還是要積極申請往外跑的哈哈哈）

......

這些都是這段經歷給我的收穫。

雖然我已經放下了之前的沮喪與難過，也已經做好了新學期開學的準備，但是這句「再見」我還是不願說出口。

無論如何，收拾好自己的心情，只願期待未來與台灣高校交流另一種形式的「再次相見」。（YOUZIPU）

（本文來源：柚子鋪台灣交換生服務公眾號）