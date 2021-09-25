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2019年10月10日 新竹-騎行環島中

應該是大學時看到朋友騎車環島後 就萌生了這個想法

如果不是集美鍾一口答應 我想我可能還沒完成這個願望

第一天上路就被爬坡支配 晚上到民宿我的手機卒

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2019年10月16日 花蓮-騎行環島中

從台東騎到花蓮 頂著東北季風寸步難騎

達到花蓮休整 體驗了滑翔傘

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2019年10月18日 蘇花公路-騎行環島中

這一路上無數個奔潰的邊緣都被自己拉住了

但是從蘇花公路的最後一個坡下來 一邊笑一邊掉淚

太多的人說過這一段放棄就好

幸好途中風景沒有辜負選擇

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2019年10月19日 宜蘭-騎行環島中

騎行最後一天 從宜蘭翻山回台北

雨水汗水大風無盡的長坡 絕望的明明白白

下午15:44 在租車店還車 環島騎行的願望完成了

10天 1000+km

山海城野 雲霧雨虹 曉午暮寐 都見到了

（《我在台灣交換128天》攝影集之十五）（Simpo/陸生）

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