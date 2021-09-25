美國總統拜登曾任參議院外交委員會主席多年，堪稱外交老手。最近卻在外交上出現一大敗筆，令人錯愕。

拜登於9月15日，與英國首相強生、澳洲總理莫里森召開三方視訊聯合記者會，宣布建立「澳英美三方安全夥伴」(AUKUS)。拜登表示，美、澳、英三方都意識到確保印太區域長期和平穩定的必要性，因此將在安全及戰略上加強合作。

外界解讀此項舉動包含長期及短期目標。在長期目標方面，以此作為美日印澳「四方安全對話」（Quad）的加強版，進一步箝制中共勢力往印太地區延伸。短期目標則是直接向大陸施壓，逼迫習近平同意與拜登舉行高峰會。

此項舉動看似有理，實則不無可議之處，甚至堪稱外交上的敗筆。

第一，美國為了防堵中共，已經從地緣上結合日本、澳洲及印度，共組「四方安全對話」，對大陸形成包圍之勢。如今再結成三國同盟，不但形同疊床架屋，更因另組「盎格魯薩克遜同盟」，難免使人產生不信任日本及印度之聯想，結果反而在盟友之間製造嫌隙。

第二，習近平雖然重視美中關係，但是其首要目標是加強國內建設。要使中國大陸從鄧小平的「富起來」，走向習近平的「強起來」。中共最近提出「共同富裕」，充分顯示國內建設是首要，對外關係是次要。因此，習近平並不急於與拜登會面。

更重要的是，美國副國務卿雪蔓今年7月26日訪問天津時，大陸向雪蔓提出「兩份清單」與「三條底線」，作為當前北京處理中美關係的基本原則。

外交事務講求圓融；外交辭令更是詞藻華美。但是大陸「兩份清單」與「三條底線」卻斬釘截鐵，顯示中共對美國已經失去耐性。如果美國沒有具體行為表現出符合中共所堅持的原則，大陸根本不願再與美國糾纏不清。

美國此次建立三國同盟的最大敗筆，就是宣布建立防衛聯盟，由美英兩國協助澳洲發展核動力潛艦，導致澳洲取消原定向法國採購傳統動力潛艦巨額合約。

此舉一方面使法國喪失四百億美元的商機，另一方面，同樣使歐盟尤其是法國產生遭到忽視甚至背叛之感。因為美國號召世界主要國家共同重視印太安全，卻未事先就三國同盟之事與歐洲盟國諮商，不但引起法國極度憤怒，以召回駐美國及澳洲大使，表達嚴重抗議。歐盟外交與安全政策高級代表波瑞爾也表示遺憾。

法國外交部長勒德里安甚至在法國電視台公開宣稱美國及澳洲「存在撒謊、兩面手法以及重大背信和鄙視」，如今已使盟邦之間爆發「嚴重危機」。

拜登於22日與馬克宏通電話，雖然沒有口頭道歉，但以美國獨霸地位主動致電馬克宏，已經表現了歉意。即使馬克宏同意大使回任，並約定十月在歐洲與拜登會面，但是美國與歐盟，尤其是法國的嫌隙已經造成無法消除的刻痕。證明美國一向自以為是的「美國式」外交，已經不合時宜了。（作者為退休大使）

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