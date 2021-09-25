好一場血淋淋的廝殺即將在今天落幕，民眾近月來好似看了一場免費的｢宮鬥大戲｣，活生生的在街頭、電視上演。國民黨的家務事不僅讓藍營自家人神經緊繃，綠營也看得擊節讚賞，在Delta病毒肆虐、市井蕭條的氛圍下，國民黨黨主席的這場選戰不僅提供了娛樂，也著實給政壇各方人馬提供了攻防教材。

國民黨內鬥內行、外鬥外行再一次明白顯露，相對於民進黨的｢英德之爭｣，民進黨的團結、國民黨的離散也為黨性做了最佳的註腳。

有共同理念的人才能構成組織、才能變為同志，但是到了利益當頭，同志之間立即反目，且反目到成為寇讎，捉對廝殺，把對方的老底都給掀了出來，你說我是紅統、我指你是線民，簡直殺紅了眼。

殊不知這樣的相互揭疤，敵對陣營完全看在眼裡，這只是一場前哨戰，卻把國民黨主要政治人物的底細全抖露出來，真正大戰來臨，這些全是現成的資料，得來全不費工夫，真可謂｢有這樣的同志還需要敵人麼？｣

理直而氣和、意婉而詞直，這才是君子之爭，為了爭奪黨主席之位而相互攻訐至此，不論誰當選，國民黨都是輸家。幸運的是離2022、2024還有段時間，如何整頓內部，展現領導者的能力，扭轉國民黨頹勢，將是最大考驗。今天的勝出者，使命才剛開始。

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