外電報導，遭到加拿大羈押多時的華為財務長孟晚舟，已與美國司法部達成緩起訴協議，避免詐欺重罪指控，結束了在加拿大的引渡攻防戰後，搭機飛回深圳。歹戲拖棚近三年的孟晚舟案，暫告一段落。

2018年12月1日，加國應美方之請，將全球最大的電信供應商、也是5G技術的領先者華為公司的財務長孟晚舟，無故羈押至今。不料，美國「先押人後取供」，卻始終拿不出確鑿證據。如今，以雙方達成緩起訴為由，釋放孟晚舟回國，也算是唾面自乾，自找下台階的解決方案。

孟晚舟案告一段落，並不意味著華為從此高枕無憂，也不意味著中美衝突已然降緩。此因雙方協議，除孟晚舟繳納罰款外，2022年底前，孟晚舟需遵守協議條件，美國才撤銷指控。至於孟晚舟是否遵守協議，以美國之霸道，恐怕還是美國說了算，何況，影響中美衝突的因子甚多，華為不過其一。

孟晚舟回國，留下幾許懸念：拜登試圖修正川普蠻橫外交?加拿大總統杜魯道剛贏得三度執政，亟欲改善與中國大陸的關係?孟晚舟案暫告落幕，中國扣押的加拿大商人與外交官，稍後也可能遭釋放?中國申請加入CPTPP，CPTPP會員國之一的加拿大將投下同意票?立陶宛還會繼續呼籲民眾棄用華為手機?台灣申請加入CPTPP，未來還能繼續禁止大陸電信產品進口?

國際鬥爭，波蹫雲詭，跨國大企業可為護國神山，也可能成為外交折衝的代罪羔羊。

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