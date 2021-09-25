民進黨政府在這次新冠防疫戰中，最大的錯誤在於只重守勢作為，沒有攻勢作為。台灣身為一個海島，守勢檢疫作為幾乎是先天的本能，而且平時也有很多貨物與動物檢疫的經驗，要提升檢疫級別輕而易舉。就非洲豬瘟及屠殺走私品種貓的案例而言，都是突發狀況，但都能輕鬆而快速的提升作為。

去年一年的守勢作為，政府輕鬆地躍上世界舞台，但也讓台灣爽到忘了我是誰，也忘了病毒是誰。更驕傲得忘了居安思危，有必要為將來可能的病毒入侵，預作攻勢準備。結果一個3+11就輕鬆搞掉了八百條人命，也搞掉了台灣的彭博排名。

攻勢作為是指病毒入境後，政府如何執行有效殲滅。但是排拒找出潛在病毒的任何普篩查、廣篩查、及多層次篩查政策，就是想只篩查有症狀的人，縱放高達百分之六十的無症狀感染者。在現行的篩查政策下，指揮中心通報出來的病例還不到真實的一半，病毒都沒篩出來如何殲滅。這也能解釋台灣新冠死亡率高出世界平均一倍，應該是通報病例母數只有一半所致。

殲滅社區病毒的方法，是要在偵測出病毒後，將病人負壓隔離、藥物治療、或醫療保護。對接觸者執行廣匡列、多層次篩查、及疫苗保護。這些攻勢作為所需的武器，隔離病房、藥物、匡列政策、多層次篩查、及疫苗接種，在台灣都沒獲得民進黨政府重視。打起仗來，既缺砲彈、有少彈藥，就差沒請老百姓用「掃把」把病毒掃掉，因為台灣人都有一股掃病毒的「正氣」，蝦米攏母驚。

民進黨政府不積極建構攻勢作為的原因，還因為很多作為是源自於大陸，政府寧可放棄老百姓的生命，也不會放棄這個「以疫謀獨」的抗中機會。他們倚靠的攻勢作為竟然是認知作戰，只要將議題打黃，好像病毒就會被嘴砲打掉。彰化普篩、BNT疫苗進口、3+11事件檢討報告都是認知作戰的嘴砲成功案例。

憑認知作戰打黃議題就是有效的攻勢作為，就能將病毒清零嗎？這就像道士畫個符、乩童發個功就能驅鬼嗎?當然必須要假鬼才驅得了，真鬼可是有難度的。那麼民進黨政府又如何能僅靠認知作戰及不靠譜的攻擊武器，打贏這場防疫戰呢？

關鍵就在於創造個假鬼出來，讓政府能用力地打。現在世界很多國家都喊出與病毒共存，台灣也接受了這樣的概念，努力和病毒共存。但是指揮中心與地方政府卻三不五時的要炫耀一下自己的清零成績，就光憑台灣的篩查政策只篩查有症狀的人，就知道會漏掉一半的病例。所以清零是假議題，過兩天又會再冒出來幾個。

認知作戰可以打黃議題，但沒法打掉病毒。還要靠著一直不願提升的篩查量，把病例蓋起來，創造清零氣氛。並依政治需求「校正回歸」確診個案的速度，讓清零的氣氛可以用來掃除政治陰霾。所以台灣的清零千萬不要相信，只需當作乩童又在起乩了，又有政治新聞需要轉移焦點了。（作者為中華民國防疫學會理事長）

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