為什麼「韓流」能在中國吹起成風，實在令筆者大惑不解。筆者記得，剛來美國在 USC 唸書時，在同一棟樓中，四戶中有兩户是高麗棒子（韓國人），他們講話時好像嘴中唅了個鳥蛋，舌頭轉來轉去，發出的聲音就是「嘰哩咕嚕」，讓人感到很不舒服；加上棒子們對於中國人在歷史長河中很長一段時間中都是他們的「父母官」，面對華人時都有著有強烈的自卑感，不知道是不是由於自卑感的「物極必反」，轉而在華人面前產生莫名奇妙的自大，於是我對兩個棒子就抱著「敬鬼神而遠之」的態度，雖然同處一樓一年多時間，前後交談不到幾句；總的來說，我覺得韓國人很難親近，而如今中國卻到處都是「韓粉」，令人驚訝不已。

前些年，「韓流」把中國女人引誘到韓國去美容，那些中國女人臉上被劃了幾刀後，回來都帶著一張韓國臉；在中國的韓國臉越來越多，之後，讓韓國人有了一種幻覺，他們認為中國人都是韓國人，於是他們宣稱，孔子和屈原都是韓國人⋯。鳴乎哀哉！

前些時候，又吹來了一股韓流，不再僅止於我們的女同胞，而是對我們的男同胞帶來巨大負面影響；我們有一些所謂的「男明星」，學不會詹姆士邦，也不去學湯庫魯茲，卻偏偏找韓國師父學娘娘腔，男人們染五顏六色的頭髮、塗眼膏、抹口紅、戴耳環、掛項鍊，除了喉結之外，根本看不出他們是個男人，大陸媒體把這種現象稱為「娘炮形象」。

近年來，「娘炮形象」在影視界和娛樂圈愈演愈烈，成為一種社會問題。一些油頭粉面，矯揉造作、忸怩作態、撒嬌賣萌的「小鮮肉」，經由影視製作機構和經紀公司商業包裝和市場運作，成為許多青少年的偶像。「娘炮形象」發端於某些娛樂節目和影視作品；韓國明星中的「花美男」形象，成為一些中國藝人效仿的對象，他們打著「做自己」的旗號，在節目、劇作、社交媒體上展示所謂的獨特個性和審美，並通過媒體宣傳和商業運作進一步包裝美化。部分影視劇的創作者在挑選演員時，不論什麼題材與劇情，也不顧角色匹配度、演技、藝德等，主演只選容貌艷麗的所謂「花美男」。

在「物以稀為貴」的市場經濟中，這些不男不女的怪物大行其道，行情水漲船高，有些「明星」一個人的片酬竟然高達整個拍片成本的三分之一以上；難怪中國拍不出什麼好的影視作品；絶大多數中國觀眾對於那些擔當主角的「陰陽怪物」也都產生了極大的厭惡感，中央廣播總局此時此刻對「娘炮」發出整治信號，宣稱「娘炮形象等畸形審美必須遏制」，可謂正當其時！

走筆至此，有幾個觀點要和大家澄清一下：

一、反對「娘炮」並不是對 LGBTQ 人群的輕視，因為人的性傾向是與生俱來的，而這種傾向並不影響個人的價值，像是蘋果公司的庫克（ Tim Cook ) CNN 公司的主播庫柏（Anderson Cooper ) ；我們是反對娘炮們利用LGBTQ 人群生理上的某些特徵作為他們賺錢的手段。

再說，時代不同，審美也不同，不是一成不變的，是隨著時代而變化的，就像環肥燕瘦一樣，茹毛飲血的時候，當然是雄性特徵越明顯越受歡迎，現代社會，體力勞動很輕，審美也趨向中性，這時時代的必然；長得精緻的男人當然不是「娘」，「娘」指的是那一臉濃妝和不合時宜的撒嬌賣萌、撅嘴咬唇的怪胎，請千萬不要偷換概念；「娘」確實是個人選擇，應該被尊重，但是，作為公眾人物傳導這樣的價值觀就不對了。

二、「娘炮」風必須制止，是因為它會造成：一是勇氣的喪失，就是尚武精神的磨滅；二是骨氣的喪失，就是獨立精神的缺失；三是豪氣的喪失，即擔當精神的缺失；在青少年價值觀形成的關鍵時期，要引導他們扣好人生第一粒扣子，使社會文化審美實現健康發展。只有多管齊下，才有可能從根本上扭轉這股畸形審美風氣。

三、他山之石可以攻錯，學習韓國人的一些潮流並不一定是壞事，譬如在首爾，很少人抽外國香菸，也很少人開外國汔車，因為韓國人的民族意識很強；再譬如，前些年洛杉磯由Rodney King 事件引發的黑人爆動，韓國城許多人都武裝起來保護自己，充分顯示了他們的鬥爭勇氣；要學習某人的模樣，一定要學到某人的長處，而不是跟別人學一些玩物喪志的玩意兒來糟蹋自已。（作者為中美論壇社總編輯）

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