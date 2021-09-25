本年9月可說是美中關係的多事之秋。先有9月9日的拜登與習近平通電話，接著傳出美國可能同意我駐美代表處更名，然後美英澳宣布成立暗指中共的三國軍事同盟AUKUS，9月16日大陸申請加入美國已經退出的CPTPP，9月21日拜登在聯合國大會演講，強調美中之間不會形成新冷戰。

9月24日，加拿大法官終止針對華為公司財務長孟晚舟的引渡程序，簽署釋放令，孟晚舟當場獲釋，並隨即搭機返回大陸。孟晚舟獲釋更為美中關係增添一項重大元素。

孟晚舟案原是一宗與政府無關的私人司法案件。華為因為涉嫌違反美國對伊朗的經濟禁令，美國以起訴孟晚舟作為制裁。孟晚舟遭到加拿大軟禁後，中共隨即以間諜罪名逮捕加拿大前外交官康明凱和商人史佩弗。雖然中共公開宣示此事與孟晚舟案無關，但實際上已將孟晚舟案提升至國家層級。加拿大法院一直未對美國要求引渡孟晚舟作出判決，顯然是投鼠忌器。

孟晚舟獲釋後，康明凱和史佩弗也同時獲釋。雙方同一時間各自離境返國，充分顯示孟晚舟案其實是高度政治性的案件。孟晚舟此時獲釋有幾個觀察點值得關注。包括：為什麼事隔將近3年才獲釋？為什麼選在這個時間點？後續還會有甚麼發展及效應？

首先，孟晚舟獲釋是因為9月24日在加拿大透過視訊，出席美國紐約市布魯克林聯邦法院的庭訊，孟晚舟在庭上並未認罪，但承認華為子公司星通在伊朗的業務誤導銀行，涉及一些不當行為。美國司法部於是同意延後起訴至2022年12月，加拿大法官隨即終止針對孟晚舟的引渡程序。然而，在法律上，有罪或無罪十分明確；認罪或不認罪也是黑白分明。孟晚舟不認罪，但是承認涉及一些不當行為，其中含意令人費解。然而美國司法部卻因此同意緩起訴，更是讓人看得一頭霧水。此一結果只能推測是在美、中、加三國政府反覆交涉下，終於促成各方達成協議，也再次證明本案充滿政治意味。

其次，媒體報導，孟晚舟是因為思念家人，才同意與美國司法部妥協。用此一說法解釋雙方達成協議的時間點十分牽強。難道是今年9月21日的中秋節，令孟晚舟「每逢佳節倍思親」嗎？

最令人聯想的應該是美國最近軟硬兼施，希望下個月藉G20峰會時機安排的「拜習會」能夠成局。但是北京卻仍然沒有明確表態，令拜登幕僚難以作業。時間已然迫近，不得不做最後的努力，借題發揮釋出善意。

第三，孟晚舟案其實是美中貿易戰、科技戰，尤其是安全戰中重要的一環。華為所具備的科技實力，尤其是5G的發展，已經讓美國感到芒刺在背，嚴重威脅到美國國家安全。因此不但在美國封殺華為，也慫恿其他國家禁用華為通訊設備，以免危害美國透過技術掌控全球之企圖。所以孟晚舟獲釋只是一時的作為，後續的爭戰恐怕仍然無法避免。

只是孟晚舟獲釋，若真能促成「拜習會」，能不能說是戴罪立功呢？（作者為退休大使）