兩岸互信是一個老生常談的話題，你儂我儂時不顯山露水，只有遇到麻煩時才見真章。互信好，碰到問題理性面對，友好協商。互信差，一有風吹草動就相互猜忌，上綱上線，火力全開。中秋節前夕，大陸宣布暫停輸入台灣生產的釋迦和蓮霧。隨後雙方又競相申請加入《跨太平洋夥伴全面進步協定》（CPTPP）。這兩件事都在兩岸之間引起軒然大波。從雙方政府和媒體的反應來看，兩岸互信正每況愈下。

不出所料，和今年2月大陸出台鳳梨禁令時如出一轍，民進黨當局上下跳腳。行政院長蘇貞昌和農委會主委陳吉仲都指責大陸無理打壓，並且威脅對岸若本月底之前不妥善處理台灣的關切，台灣將向世貿組織（WTO）提出爭端解決控訴。副總統賴清德則借題發揮，聲稱「這種非正常的禁令，讓我們再次見識到專制政權的無理」。蔡英文也親自上陣，炮轟北京不遵守國際貿易規範，片面破壞雙方的貿易秩序。

然而，根據大陸方面的口徑，今年以來，大陸海關多次從台灣輸入的釋迦和蓮霧中截獲檢疫性有害生物─大洋臀紋粉蚧，均依法採取了退回或銷毀措施，並及時向台灣方面進行了通報。但農委會等部門置若罔聞，大陸對台灣農產品的品控失望至極，才出手封殺台產釋迦和蓮霧。

如果民進黨對大陸沒有惡意，相信兩岸之間還有互信可言，就應當首先檢視台灣的農產品檢疫的缺失，然後心平氣和協商解決問題，而不是政治掛帥，炒作「無理打壓」，在大內宣中樂此不疲。

更重要的是，兩岸農產品貿易根本不是正常的國際貿易，而是大陸單方面讓利的結果。鳳梨被禁後，許多人才恍然大悟，原來大陸也盛產高品質的鳳梨，只不過無法進入台灣市場。既然台灣水果輸陸是對岸片面建立的貿易秩序，大陸當然掌握主動權。兩岸關係繁花似錦的時候，大陸對台灣水果的病蟲害或可高抬貴手。如今兩岸關係一塌糊塗，民共互信蕩然無存，對岸只是公事公辦而已。

再說CPTPP，儘管蔡政府選擇以「台澎金馬個別關稅領域（TPKM）」名義申請加入，CPTPP輪值主席國日本也澄清台灣以獨立關稅區身分加入符合規定，但大陸的反應仍然相當強硬。國台辦和外交部發言人都公開表達反對意見，前者稱反對民進黨當局以經貿為由拓展所謂國際空間、進行謀獨活動。後者語氣更加生硬，稱「堅決反對台灣地區加入任何官方性質的協定和組織」。

但是台灣當年以「中華台北」、「台澎金馬個別關稅領域」等名義加入的亞太經合組織（APEC）和WTO都是官方性質的協定和組織，20年前兩岸幾乎同時加入WTO更一度傳為佳話，這只能說明時過境遷了。當年國民黨執政時，兩岸互信基礎尚存，大陸願意相信台灣加入國際貿易機制是在商言商。

如今民進黨操弄「聯美制中」和「抗中保台」走火入魔，大陸自然不會相信台灣加入CPTPP只是經貿考量，因而選擇橫眉冷對，嚴防死守。當然台灣也不是省油的燈，民進黨官員公然暗示大陸不是市場經濟，不符合加入CPTPP的條件，只會讓兩岸關係雪上加霜。