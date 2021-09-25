中國大陸突然透過紐西蘭申請加入《跨太平洋夥伴全面進步協定》（CPTPP），台灣自詡經濟體質優於對岸，理當更早加入，有如遭到一記重拳，隨即在6天後，也向紐國提出申請。輪值主席日本對台灣申請表示歡迎，北京則表示反對。其實，無論大陸或台灣、就開放程度或地緣政治而言，加入CPTPP都是高難度的挑戰，尤其台灣，充斥貿易保護主義氛圍，國際空間又受到大陸嚴格限制，難度更高。

台灣真準備好了嗎

北京在提出CPTPP申請的前後，以進口檢疫發現病蟲害為由，暫停台灣鳳梨和釋迦、蓮霧的進口；對種植這些水果的台灣農民而言，有如晴天霹靂。所有收成都是心血累積而成，面對不確定的未來，恐懼和徬徨豈是外人所能體會？

政府的反應卻讓人不能苟同，對岸3月1日先是禁鳳梨，接著9月20日禁釋迦和蓮霧，蔡政府都將爭議政治化，譴責大陸「政治考量」、干擾兩岸貿易，再提出大量資金補貼農民轉向出口、保證不讓農民遭受損失，最後再要求農民分散風險。問題是從3月的鳳梨到9月的釋迦、蓮霧，相隔達半年之久，農政單位只見應急之舉而無解決之道。

更應思索的是，民進黨政府甘願充當美國圍堵北京的棋子，既不承認「九二共識」、又進行反中、仇中操作，兩岸關係惡化不可避免，可以預期大陸將繼續抓台灣水果病蟲害小辮子而停止進口；若不思根本解決之道，難道政府有無限資源，可以無限制擴大並長期補貼農民出口嗎？這些農產品都能順利通過他國更嚴苛的檢疫條件嗎？我國有適當的行銷管道嗎？他國消費者的偏好和需求能替代大陸市場嗎？

台灣決心加入CPTPP，將面臨三大市場開放問題，一是日本核災區食品開放問題，二是農產品市場開放問題，三是兩岸貿易開放問題。這些和上述台灣水果對大陸出口互有關聯，譬如台灣農產品無法出口大陸，須轉向爭取新市場，CPTPP的成員都會是可能的對象，但我方加入CPTPP後，必須與成員相互開放農業貿易，不但退出中國市場的台灣農產品無路可走，還要面對越南、馬來西亞等農業強國的競爭，台灣準備好了嗎？

兩岸若同時加入CPTPP，就必須比照其他成員相互開放市場，但台灣農產品及服務業不對大陸開放，不僅不符經濟整合組織常規，在經濟上也將處於不利之競爭地位。台灣與大陸同步申請加入CPTPP，代表台灣準備對大陸開放市場，台灣真的準備好了嗎？

對人民做理性訴求

其實，台灣做為一個高所得小型經濟體，對全世界自由化，包括大陸在內，是必須做出的抉擇，既不是「從世界走入中國」，也不是「從中國走向世界」，而是將中國經濟視為全球的一部分，兩岸因「太陽花事件」而起的怨懟是化解的時候了。

關於日本的核災區食品進口，因涉及「公民投票」可能通過、依法必須禁止的問題，故政府不敢承諾開放。台灣人民是理性的，目前只有台灣和中港澳還全面禁止日本核食，其實只要仿效美韓對日本核食的進口規範，理性和人民溝通，並說明這是加入CPTPP必要的妥協，相信人民會做出理性選擇。日本今年擔任輪值主席，明年續任主席是新加坡，應該會正面對待我申請案。問題是我們是否下定決心做出智慧的決定。

加入CPTPP後必須對其他成員開放農產品市場，政府須先讓農民安心，並提供受衝擊的補償。這需要對農產品的育種、栽培和加工、檢疫，都以更強有力的研發機構和資源，提供強大的研發成果為農民做後盾，再加上充裕的基金補貼可能受害的農民；其他弱勢產業亦復如此。這些都不簡單，卻是考驗治國能力、也是創造歷史的良機。

加入CPTPP是無法逃避的選擇，也是台灣全面自由化、國際化，重新擘畫發展策略、催化經濟升級的關鍵時刻，務必全力動員以爭取成功。