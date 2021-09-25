處在民意支持度谷底中的國民黨，經過兩個月的黨主席選舉廝殺，終由朱立倫取代江啟臣，須在紛亂中為國民黨尋找出路。這回黨主席選舉過程，暴露黨的路線缺乏共識，黨的團結潛伏重大危機，黨的重振面臨嚴苛挑戰。朱立倫接下的是一個孱弱、迷茫且分歧嚴重的政黨。

國民黨的分歧關鍵在於應該堅持理念抑或徹底世俗化、親美優先抑或和中為重、邁向兩岸統合抑或堅守本土自立、維持黨內一體抑或任由內爭分化四個方面。新的黨主席統領這個黨員意向分歧的黨，如同走在鋼索上，而且同時在走四條鋼索，更要戰戰兢兢，努力維持平衡，一旦摔落，不僅個人政治生命遭受重創，整個黨也將粉身碎骨。

這次黨主席選舉中最強烈的對內砲火是指控國民黨已經喪失黨魂，沒有中心思想，為了選票而隨波逐流。創黨百餘年的黨，近20餘年在選舉的嚴苛挑戰之下，所懷抱的創黨理念確實逐漸失落，日益轉型為世俗型的選舉政黨，甚至比台獨黨綱明文化的民進黨更缺理念、中心思想與黨魂。問題是，這究竟是優勢盡失還是一種適應性蛻變？在張亞中這類傳統性老黨員看來，黨的理念與靈魂是至高無上的，絕不能拋棄自我的中心思想與基本價值。但從另一視角看，物換星移，黨若不能與時俱進，適應新的時代需求，迎合新一代的思想觀念，黨就將日益恐龍化，長久必然失去生機。這正是國民黨生命力逐漸萎縮的根本病因，豈能抱殘守缺而安於在野流離？

政黨所懷理念必須與時俱進。在當前中美戰略對抗日益劇烈的戰略環境中，馬英九總統時代「親美和中」路線已失憑依。台灣在逐漸成形的印太陣線對壘中，從安全需求、民意取向與趨避策略而言，斷無和中而反美的空間，所能做的不過是隱約納入印太陣線而不反中謀獨，恢復兩岸交流的政治基礎，不讓兩岸緊張升高，且保留統一的選項。目前欲在兩強之間尋求平衡顯已不符實際，只能不像民進黨那樣走極端，以免失衡摔跤。

這就牽涉到國民黨內的一個尖銳矛盾，究竟台灣應該邁向與中國大陸統合還是追求本土自立？國民黨的固有思維和傳統型黨員都懷著濃厚的中華民族意識，大一統思想揮之不去，視分裂為罪惡。但在本土型黨員看來，中華民族是文化與血緣的歸屬，一個中國是不容挑戰的原則，除此而外，兩岸分立兩治是台灣最大利基，殊無與其統合而被合併之理，何況這種主張將使國民黨在台灣失足，慘遭邊緣化。基於此，國民黨應該在成為兩岸和平與穩定關係護法的同時，盡力尋求在這塊土地上紮根更深，與主流民意更加貼近黏合。

由於黨內傳統或稱之為正藍的黨員多傾向統合，而本土性黨員則多傾向兩相分立，國民黨究竟應為求生存而更本土化，造成黨內明顯分化，還是為了保持黨內一體而維持傳統理念與趨統路線？在這個問題上，年輕人的普遍意向應是考慮重點，畢竟，一個政黨如果年輕黨員的比例只有個位數，則不但沒有現在，更沒有未來，而絕大多數年輕人的國族概念是侷限於台灣本土的。

朱立倫走在四條鋼索上，失衡就失足，但不大幅改變就不能為國民黨改命。選舉的大考迫在眉睫，談論與爭論無濟於事，趕緊練好能在選舉中打勝戰的體魄才是正辦。（作者為資深媒體人）