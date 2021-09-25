宏碁創辦人施振榮先生曾提出「微笑曲線」理論，用企業新思維創造產業附加價值結構，而不僅僅是產品數量；台灣科技產業技術與服務之所以會領先國際，靠的是微笑曲線兩端點：「智財權組合」與「品牌服務」，再透過中端「製造」串起，比起微笑曲線兩端，光是製造產生的附加價值相對較低。

今年3月台灣鳳梨遭中國檢出三種介殼蟲，無預警暫停進口時，施先生就曾談論過農民的微笑曲線，他認為「台灣」是公共財，人人都可借用，宣稱是台灣水果，惟創造產品自有品牌更為重要，如農會或企業長期經營為私有財，才能對品牌有所保障。

過去最常聽到的是紐西蘭奇異果案例，紐西蘭政府成立「紐西蘭奇異果營銷局」，協助紐西蘭奇異果果農成立國際行銷公司，並擁有百分之百股權，全力推廣「 ZESPRI 」品牌，加強育種、果園生產、包裝、冷藏、運輸、配售及廣告促銷等，使其成為紐西蘭最大產業，及全球奇異果市場的領導品牌，佔全球總產量30%。

另一個案例是日本青森縣蘋果，市面販售的青森蘋果多達40種，青森縣政府推動「一村一品」運動下，加強休閒觀光農業，創造青森縣蘋果產地的獨特文化，建立品牌體驗與精神融合，提升附加價值，成為世界上知名的蘋果旅遊勝地。

近日中國再以相同理由，暫停進口台灣釋迦、蓮霧，強化台灣水果私有品牌已然不夠，台灣農業科技雖領先全球，但遇到貿易攻防，出口阻礙，就得犧牲果農抵押貸款耕種，長期辛勞等待收成換現金的辛苦錢。然果品皆有保存期限，若政府僅以補貼或另尋出口市場，只是治標不治本，提供風險且讓果品價值遞減，未來果農更應在智財權上轉型，發揮農民栽種技術與結合農產機具、肥料產業鏈的更大潛力。

首先，台灣果農需要政府一呼百應，有關部門願意長期投入改革，重新整合各縣市產銷班，調節盤點願意合作的農民、其適合栽種類別、品種、面積和產量系統性控管、強化冷鏈運送與保存，建立「台灣水果」如私有財品牌，配合貿易商統一開發他國行銷市場出口，從中央到地方政府、及其果農、貿易商團結一致，利益共享分配。

再者，可建立「台灣水果」國際認證標準，生產者遵循規定對應果實外觀（如光澤、著色比例、斑點、黒點病害、果傷程度）、果粉含量、糖度、硬度、褐變等，將水果分等分級，透過台灣農民技術智財合作移往他國市場栽種販售，按其標準亦可帶動農機具與專用肥料出口使用，認證為「台灣水果」，通過企業化思維，從產品研發、生產製造、分類包裝、冷鏈運送、通路行銷、風險分散與控管、CA冷庫技術等標準作業流程，讓「台灣精品水果」與「台灣水果」品質穩定，以達品牌化授權

最後，較為特有或精緻水果，可參照台積電模式，研發根留台灣，研發適應未來氣候變遷的種子或植栽方式；大眾化市場的量化果品種植可分佈全球適合產地，就算面對極端氣候變化，還有他國生產通路可平衡營運，以達效益，青年返鄉傳承在地化務農同時，亦可學習將技術智財國際化，也才不會僅靠著國內盛產補助或休耕補貼等舊制生存。

（作者為輔大學士後法律系、國立台灣師範大學休旅所）

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