我們不妨試想，人走在一個熙攘的街頭，還可能不辨方向而迷路。那一枚沒有生命的飛彈，要在任何發射的地方，找到幾十公里以外的目標飛出去，而且還要準確地一頭撞上，其中應該有點不凡的能奈與身手。像二戰時期的日本人，多神氣自大，口中尚唸著要征服世界呢。但在太平洋海戰中，節節敗退之餘，實在搞不過老美的海軍，於是弄出個神風隊，實際上是日本版的V-1人肉飛彈，企圖一搏。此人肉飛彈，終亦被美國海軍的近發引信砲彈所制服而曇花一現。

現代的攻艦飛彈，就是要用一些精巧的儀具，來取代那坐在飛彈上愚勇的日本神風隊員。也就是說，要用精巧的儀具來取代活人，而且其表現要比一個活人更好。這些飛彈上精巧的儀具，主要由慣性導航儀、尋標器、致動器等聯合組成。慣性導航儀包含陀螺儀（大陸稱旋轉儀）、加速儀及精密電子線路等，提供飛彈最基本的位置、速度及姿態變動等資料。

尋標器則使飛彈能看準目標，絕不搞錯。致動器則依據慣性導航儀及尋標器傳來的電子信號，轉變為機械動力以操縱飛彈尾翼，直奔目標。這裡像陀螺儀、加速儀、致動器等的加工製造，電子線路的縮裝技術，放置於世界任何先進國家，都是機械加工或電子製造上的頂級技術。譬如一個防空飛彈的尋標器，若將之完全拆解開來，計有電子零件約3千個，機械零件1千多個。這4千多個零件（還只是飛彈彈體中一個尋標器部分），總有不少螺絲、螺帽吧。

是時的台灣，正是外銷工業正要起飛的時候，而且螺絲、螺帽的外銷尚是個要角。但中山院當時在國內，就是買不到所需要的螺絲、螺帽。蓋工業產品，可概分為四個等級，或四種不同的規格。也就是分為一般商品，工業用品，軍用品及航空、太空用品等4種。

1990年06月中科院研製的雷達尋標器首次公開展出，雷達尋標器飛彈如虎添翼，現場人員表示，這種尋標器適用各種飛彈，中科院因無法自國外獲得，只好自行研製，目前已用在天弓一號飛彈彈頭。（許村旭攝，中時報系檔案照禁止轉載）

民63（1974）年間，台灣出現一位螺絲達人李淵河，他設計出一部每個小時可出產24000個螺絲的機器，超過德、日、美諸國產品，因而，轟動一時，並獲得經濟部的國家生產設計獎。中山院當然向他的公司下單訂貨。當達人李淵河發現，他交出的螺絲、螺帽全部被中山院退貨的時候，他是十分驚異的。中山院當然沒有理由，去另外成立一個軍用規格的螺絲製造廠。

基於對螺絲的經驗，在唐君鉑的指示下，中科院內所有加工廠，都成立了外包作業單位，專門負責軍品規格或航太規格零、組件外包作業，協助已具相當商品生產能力的公、民營廠商，生產製造軍規或航太規格產品。由中科院提供規格，提供製造加工技術以及成品測試檢驗方法等予承包的廠家。

達人李淵河先生從這種規格的提升上，看到了更光明的前景。所以，他最初的承包，據說是虧本的。但他把握住機會，在軍品規格甚至航太規格的要求下，很快就滿足了軍方需求。他的公司，亦就更上層樓，提昇了製造等級。而台灣的機械加工業，像李淵河似的達人不少，故精密加工能力，在雄風計畫、天弓計畫、天劍計畫等一連串長期外包催化下，成為台灣公、民營加工業界一項相當普及的水平。

這種水平，不祗帶動了精密電子工業的成長崛起，也使台灣能搶佔世界不少電腦、光電及機械產品市場。蔣介石當年的老帥親征，不能不說是台灣工業升級轉型中，一個重要轉捩點。以上所述精密加工能力的提升與催化，還是比較上一般性的軍規或航太規格零件或組件。

但是，還有許多屬於戰略性的組件，像前述的陀螺儀、加速儀、電液致動器、雷達導波管和一些特殊材料等等，往往是外國政府尤其是美國當局禁止出口的項目。於是中山院內部形成共識，也在唐君鉑的指示與支持下，紛紛成立自製計畫，先作成本效益分析後，再以各種計畫皆可通用為目標，就已有人力及設備進行。這種自製的努力，中山院稱之為關鍵性零組件自製計畫，其項目起碼數以百計。

所謂關鍵性的定義是：一、凡需向外國政府申辦輸出許可證明者。二、外國廠商可能以不再生產為由而亂提高價格者。三、特殊規格可能涉及他人專利權而糾纏不清者。四、需經特殊管道方能獲得而供應隨時可能中斷者。這些目前已無法統計其數量的自製計畫，產生了許多有趣的故事，試舉一例以說明。譬如相列雷達中導波元件，是整個雷達的核心組件之一，也是電子加工技術的瓶頸，屬於前述關鍵性定義第一條。

美國原廠也想把導波元件出售給台灣，但限於美國政府不准出口而無法如願。中山院乃在被動情況下，根據原廠規格試製。東西做成以後，因為數量不多，沒有理由去買一堆儀器作少數產品的檢測。於是就將試製的產品，送請美國原廠測試。測試報告很快回來，令人意外的是，原廠表示品質完全合格，併付上一分訂貨單，要求中山院報價出貨。

像這種隨著測試報告而來的訂單，不知凡幾。中山院希望的不是訂單，而是如何盡快完成「雄風一型計畫」或「天弓一型計畫」，交付軍方使用，以增進國防的安全與鞏固。這一分又一分的訂單，對中山院來說，雖然沒有用處，但卻像一分又一分的表揚獎狀，給中山院上下，提供了無比信心。

俞國華主持中正100天弓一型飛彈服役典禮。（中時攝影組攝，中時報系檔案照禁止轉載）

所以，隨著雄風計畫、天弓計畫、天劍計畫的推動，在中山院內部，逐步開發了許多加工技術，無償性輸往合作的公、民營廠家；中山院內各研究所，因之也增設了許多必要的檢測實驗室及加工廠，以資配合。中山院的人員，慢慢也發現有關材料的問題相當複雜，於是院內增設了材料發展中心。為了要使山寨版的雄風飛彈不輸原版天使飛彈，中山院又設立品質保證中心，最後還增設了系統發展中心。

品質保證由規畫、執行到稽查，層層相扣，擬定管制方案進行。從進料開始納入管制、而後製程及成品品質全部網羅在內。同時建立各種管制標準作業程序及標準檢驗程序，使品質保證工作，有條不紊地進行。對採購進來的料件或材料，設立嚴格精確的料件評審制度，做好把關工作，絕不使一粒老鼠屎，壞了一鍋粥。

其目的即在，要倒轉山寨版為正版，任何一步，絕不偷懶；任何檢查，絕不漏掉。系統發展中心，則不僅要把中科院內各單位，在一個計畫目標下整合為一體，也要把軍方，公、民營業界，海內、海外學術界的智慧與力量，盡可能加以結合。

所以在蔣介石親征推動下的雄風計畫，替中山院及台灣，帶來了精密加工業的升級，特殊航太級儀具的開發製造，精密電子業的興起，對材料科學的重視，品質保證制度的推行及系統工程觀念的演練與推廣等。這些，都是時下所謂高科技產業的堅實基礎。今天的「台灣製造」在世界各地還能小有名氣，這應是「台灣製造」任督二脈之所在。

（作者為前中科院第二所資深研究員）

【未完待續，朱偉岳專欄每周日刊出】