台積電規畫創立時，筆者正好在《工商時報》負責跑科技產業的新聞，記得在台積電籌設過程中，我跑出了好幾次獨家新聞，「百億元VLSI計畫」就是我當年在報紙上率先採用的名稱。這是當時李國鼎主掌的「行政院科技顧問組」內部作業給它的計畫名稱，開始時並非規畫用到百億台幣預算，而是跨好幾個年度的預算。不管最後的投資是70億或100億（第一期資本額最後是55億元台幣），在1980年代，政府年度總預算還是一千多億左右的時候，這樣的投資額，的確是國內對產業單一公司，有史以來最大的一筆投資。

既然是這麼大的投資金額，政府從預算或法規的角度，都無法作百分之百的投資，官股最多只能占49%，所以行政院開發基金最終占48.3%。以55億資本額計算，官股出資將近27億元，飛利浦占27.5%。然而，台積電當初與飛利浦的投資合約中，卻有個條款允許它可以運用選擇權讓飛利浦在台積的股權過半，這點對台溿電上市前形勢十分不利。因此受張忠謀之托負責該公司上市作業的大華證券總經理張孝威，在研究這份合約的選擇權條款後，就極力建議張忠謀不能讓飛利浦占台積電股權一半以上。張忠謀接受了他的建議，最後也勸退飛利浦調整為股票選擇權最多占股40%，台積電能維持由台灣公民營機構主導，不為外資左右。張孝威這個建議可謂關鍵之極，否則，它就是一家純外資公司，「護國神山」云云，就不會是台灣了。

政府控制的這49%投資金額，因為當時的行政院長孫運璿全力支持李國鼎，身兼執政的國民黨大掌櫃央行總裁俞國華也鼎力協助，並且財經內閣多位部次長都是K.T的老班底，他們知道這是一項重大政策投資，在公私兩方面都盡力協助。因此，官股控制下的基金或黨營事業投資它問題不大，反倒是另外的民股51%錢從哪裡來？成了張忠謀，也是李國鼎最頭痛的問題所在。

為什麼呢？因為即使是最低認股的每家投資5%，也要將近3億元。最後，在飛利浦決定投資及行政院長俞國華、科技大老李國鼎、經濟部長等人力邀之下，台塑、中美和、台聚、華夏、中央投資、誠洲電子、神達電腦、台元紡織等民間企業或黨營事業，勉強湊齊了24.2%股權，讓台積電得以啟動。

當初要找這1、20家大企業投資，對張忠謀而言，也是一件十分不容易的事，一方面這些企業對半導體產業這項新產業認識有限，對Morris本身在半導體產業豐富的閱歷，以及跟這個新事業晶圓代工的關聯也不甚了解，動輒要拿幾億元來投資都躊躇不前。

張忠謀跟筆者說，第二次王永慶請他去台塑當面商量時，王董跟他說：張先生，如果全部投資由台塑集團出資，邀請他來當總經理，年薪可以給12萬美元，問張忠謀願不願意？Morris笑笑跟我說，王董大概不知道，他從GI回台灣之前，GI給他的年薪就有24萬美元呢。前幾年，有次媒體訪問曾經擔任台積電第一任董事的王文洋，眾所皆知他是王永慶的長公子，個人代表台塑集團法人股東參加TSMC董事會，他向媒體承認，台塑以每股10元投資台積電沒幾年，即用每股17.6元將該公司手上擁有的台積電股票通通賣掉。

另方面，在吸收外資來投資，也就是尋找跨國科技企業方面，張忠謀處處踢到鐵板，他一共寄出了1、20份投資企畫書給美歐日跨國公司，包括美國IBM、HP、Intel，還有老東家德州儀器、通用電子，日本的日立、東芝、三菱、NEC等，以及歐洲的西門子、飛利普等公司。令人焦急的是，只有IBM與英代爾兩家企業有初步反應，要Morris飛一趟去美國總公司進一步簡報；問題是，簡報之後，數個月過去了，苦等之下，仍沒進一步消息。

【未完待續】