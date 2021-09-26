邁入數位經濟時代，各國無不使出渾身解數，爭取在AI、5G、電動車、半導體、生技、碳權交易等嶄新領域的發展。而資本市場的操作更是重要的政策工具。目前，不少國家的主權基金已經聯手國際級銀行，投入工業4.0的金流、產業鏈重整的金流等領域。如就個別產業而言，產業發展結合金融的操作、整合，更是企業在國際上競爭的關鍵工具。

就生技產業觀之，最近較熱門的話題莫過於疫苗代工。疫苗代工包括：細胞的培養、脂質進入人體，相關環境的配套，技術、能量等的門當戶對，如果缺乏匹配的環境，則只能做後端的包裝、填充而已，故政府基金的投入、補助也扮演一定的角色。而在疫苗的研發上，各國政府的傾全力協助，在資金支援、國家研發實驗室的介入、法規鬆綁的配合，更是令人關注。

在電動車發展的經驗上，最近中國大陸的小鵬、蔚來、理想等電動車廠商發展突飛猛進，原因在於背後都有知名企業如阿里巴巴、騰訊、美國車商資金的投入，透過充裕資金投入，才能加大其創新能量、營造嶄新商業模式，推動智能汽車發展。

在半導體產業上，最近半導體產業大量投資更是蔚為風潮，如美國、中國大陸、日本、韓國、歐盟背後都有龐大政府資金的支持，台灣則依賴民間公司，獨力自資本市場籌資，財務的限制多，尤其是台灣半導體廠商前往美國投資，成本是台灣的數倍，財務的壓力更是沉重。

另外，在碳交易市場／平台上，美國NASDAQ也正和大公司、國家公營事業，聯手開發碳信用交易平台，各種碳交易已受到廣泛關注，這些平台都有資本市場、大企業資金的支援。

由上述產業的國際發展觀之，這些企業之所以能夠在世界舞台上競爭，背後不是政府補助、主權基金投入，就是善用龐大的資本市場（如美國、日本、香港、中國、歐洲等股市的協助）。

因此，政府若欲協助重點產業廠商在國際市場上擁有競爭優勢，則主權基金或類主權基金，以及和美國資本市場的接軌，萬萬不可少。主權基金和類主權基金目的在於扶植國內新創公司及策略領域，透過投資國際創投基金，將國際資本引入台灣，或展開海外戰略投資，提高國內企業加入平台、取得技術的大好機會。同時，發揮點火功能，讓企業有一定的經濟規模、形成氣候，而可以在國際舞台上一展身手。有實力在國際資本市場上雙重掛牌、發行存託憑證，進而自國際資本市場籌措資金，擺脫企業國際化發展上的資金制約。

邁入數位時代，台商如果欲複製過去30年來西進中國成本降低、依靠自有資金去美國、海外投資，失敗的機率將大大提高，因為面臨的對手更強大、資源更雄厚、競爭也將更劇烈，合縱、連橫的腳步也更快，缺乏國際實力，連入場券卻拿不到。同時，在美國上市，可以提高台灣企業的知名度，對購併海外企業，對挖角海外人才有幫助。而且資本市場的接軌，可以建構台美之間人才、技術、商業模式雙向回流的生態鏈。

在美國市場掛牌的好處包括：第一，可以有很好的交易秩序、避免內線交易。和美國合作，引進國際稽查系統，將讓台灣的交易秩序更透明，更吸引國際資金的青睞。第二，善用國外資金支援企業全球布局，由於在海外投資，人才、土地、勞工安全、環保規範，均使得企業投資成本攀升，善用海外資本市場，使台灣企業有更大的財務後盾進行全球布局。第三，在美國資本市場掛牌，讓美國投資人、企業更了解台灣公司，有助於建立品牌，對吸引外國人才、購併國外企業有很大的幫助。

至於如何和美國市場接軌？根據專家的看法，個別廠商到美國發行ADR成本太高，可以考慮由半導體、智慧機械，或電動汽車的主要廠商（如台積電、友嘉、鴻海等）整合其上下游供應商，在美國共同發行台灣半導體、智慧機械、電動汽車的ADR。每一家公司估算赴美投資未來的資金需求，發行各產業的ADR，以善用美國資本，做大台灣的產業。

再者，台灣證交所的創新板、戰略新板參照了很多國外的制度，但新創企業能否接受政府的美意，看看未來新申請的數量就可見分曉。如果未來績效不理想，不妨考慮跟美國NASDAQ共同掛牌，未來仿效以色列、新加坡作法，廠商可以直接轉入NASDAQ市場或設計一個台灣的NASDAQ科技版，提供雙重掛牌及ADR的服務。

此外，台灣可以選擇最強的20家新創企業，組成台灣新創20的ETF前往美國股市掛牌。當然，這需要很多努力，過去以色列的新創公司藉猶太人的華爾街網絡，降低了不少障礙。台灣也可以透過華人網絡，或由強勢半導體的掛牌效益，搭配新創公司ETF，做為談判籌碼。一旦新創公司有了海外籌資的出海口，企業勢必全力以赴，未來台灣的科技獨角獸將很快的可以出現。