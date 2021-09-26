明年度國防預算高達4700多億元，另外還有2000億特別預算，蘇貞昌在立法院書面報告中指出，「台灣唯一的選項，就是要展現自我防衛決心並付出努力，讓自己更強大、更團結，國際才會更看得起我們，只有自助，才會有人助」。

凡事都有正反兩面，台灣在自我追求更強大、更團結的同時，別忘了中共國防經費排名世界第二，總金額是我國的15倍，他們也要追求更強大、更團結。蘇貞昌所謂的「強大與團結」變成與解放軍的軍備競賽，不怕吹爆牛皮嗎?

政府花大錢買了一堆武器，能不能用？什麼時候用？對誰用？怎麼用？舉個例子，幾乎每天都來騷擾的共軍戰機，國軍除了警告、驅離、飛彈追監，還有什麼方法反制？國軍不反制，不但被解放軍看衰，還滅了自己的志氣。

國軍是不是應該考慮來騷擾共機數量不夠的時候，以多數象徵性包圍、或朝共機附近發射防空飛彈示警？不必每次來都打，來十幾次打一次即可，這是軍事上的不示弱。但長期以來，國軍只是按表操課警告一番，到底國軍是「孬」，還是節省彈藥？

解放軍不斷擠壓國軍防禦空間，大家沒看到共機活動地方已經從西南空域擴大到東南空域？共艦也從台灣東北向東南發展？中共海空軍幾乎把台灣包圍起來，共軍大概把所有的演習都搬到了台灣海空域，國軍想「不孬」都不行！

蘇貞昌或蔡英文顯得非常麻痹輕忽，這樣下去，哪天看到共機直接飛躍台灣上空，也不要太意外。

如果國軍的考量因素是節約彈藥，那麼可以大膽預言，這些昂貴的武器將永遠擺在彈藥庫，直到武統戰爭開打、共軍飛彈降臨為止。不過話說回來，無論是國軍「孬」或是「衰」，都是避戰的方式，萬一有個「勇敢的國軍」真的反抗，搞不好就開了武統戰爭的第一槍。

在此期間，蘇貞昌可以繼續吹牛皮。但是他要知道，他的牛皮是建立在國軍「孬」或者「衰」的基礎之上。

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