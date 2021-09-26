國民黨主席選舉暫時塵埃落定，深藍民眾氣難消、忿難平，會不會造成國民黨再一次分裂？高票落選的張亞中又將何去何從？都是未爆彈。國民黨似乎很會製造｢悲劇英雄｣，一個韓國瑜像彗星般閃過未久，另一顆彗星又遭到同樣命運。

如無意外，朱立倫離他的總統之路似乎更近一步，他的｢造王者｣可沒說不包括自己，因此雖然口口聲聲說要團結，可經過這次刀刀見骨的廝殺，支持者拱張出來選台北、高雄、新竹市長或更好的位置，那是三兩棉花談都甭談。

現在談總統大選似嫌太早，但未雨綢繆也屬應該。放眼2024，朱立倫的假想敵可能包括賴清德、柯文哲、趙少康以及郭台銘。這只是檯面上，檯面下鴨子划水的還不知凡幾，綠營的蘇貞昌、陳其邁、林佳龍、鄭文燦...，個個野心勃勃；藍營國會及地方的驕兵悍將也虎視眈眈，如果遇上自己子弟兵侯友宜，朱立倫這個扶龍王到底該扶誰好？

當然，這只是朱立倫3年後的夢幻人選，如果不能先擺平刪Q罷免案、公投案，這一切都是白搭；或許天邊又冒起一顆彗星呢......？朱立倫的荊棘之路才剛開始。

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※