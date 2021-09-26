歷經張亞中的旋風過後，朱立倫最終以45.78%的空前低迷得票率贏得國民黨主席，至於「江啟臣+卓伯源」的得票總和甚至都不及張亞中「32.59%」的驚人票數！這意味著有超過3成以上的基層國民黨員，早已徹底「無視傳統領導階層、不接受組織動員、期待不同領導風格、認同其他政治路線」了。

這次國民黨主席選舉最核心的觀察點在於「基層黨員的變遷」，叛逆黨員湧現並集結。失去政權已將近6年，國民黨淪落在野完全沒有任何自我提振的跡象，非但從社會大眾的關注中繼續流失，近來基層黨員「轉投民眾黨」堪稱前仆後繼！若非這次黨主席選舉因張亞中引來了相當的側目討論，否則國民黨的政黨光芒就彷彿燈枯油盡，幾乎將從大眾的目光邊緣中散去。

疫情籠罩的這1年多來，蔡英文與民進黨執政激起巨大民意的不滿與質疑，然而「防疫、疫苗、紓困」沒有任何一項議題，是由國民黨所真正主導發動！中央黨部與立院黨團這兩大主體只有「耍耍嘴皮」的民間印象，既無攻擊力，也無持續力，更無感染力。尤其國民黨缺乏「基層取材」的創意與想像力，視覺印象、網路擴散毫無進步，無怪乎即使民進黨失去大舉的民調支持度，國民黨竟然連一根毛也沒撈到！

從失去政權的「憋屈」開始，國民黨基層支持者的流失問題嚴重，不僅是一種政治現實的必然，整個黨在疫情表現上一再失焦軟弱、蒼白無力，完全沒有一個泱泱大黨該有的戰鬥風範。國民黨「不為生存而戰」，這是從馬英九主政時一步步任由民進黨造勢崛起，整個黨壓根無所作為至今，於是顯然不是肇因於任何人，而是整個國民黨「政黨本質」的文化與宿命。

眾多藍營支持者為此嫌棄或不干為伍的轉向成為「中間選民」，這幾年「國民黨基本盤」的支持光譜一路降縮，每次選舉也僅剩區區3成多。對於這麼艱險又令人膽顫的結果，歷任的國民黨主席與秘書長沒有任何一人對此去「構思對策」或「力挽狂瀾」！國民黨的「尊重民意」彷彿任憑「民意流失」也無所謂！這也恰是一旦民意從民進黨方面流失，卻也壓根不會流入國民黨的關鍵所在。

事實上，這次張亞中以「藍統、急統」的政治路線吸引了3成多的黨內選票，顯示著基層黨員中「不滿、厭倦、唾棄」傳統黨內路線的聲量勢力，已經掙脫了朱立倫主抓的黨內「組織動員」。值得注意的有幾點：首先，這批叛逆黨員並不會消失或歸順，今後仍將是黨內積極抗衡傳統領導勢力的主要力量，並且終將化暗為明。

其次，3成多「叛逆黨員」投影出更多非黨員的藍營陣營族群中，同樣比例「受不了國民黨繼續軟弱無力」的基層大眾，繼續冷眼看待朱立倫帶領的國民黨，一旦依然毫無起色，甚至江河日下，最終必將轉向支持民眾黨。

最終，在明年地方大選之後，緊接著與民進黨的賴清德、鄭文燦背水一搏，朱立倫是否一如基層民眾早已無比厭倦的如國民黨內吳敦義、王金平等人的「大位私心」，最終壓制著侯友宜、柯文哲等比朱立倫更具基層魅力的競爭人選，將據此決定國民黨是否重蹈2020敗給民進黨的荒謬覆轍。

要知道國民黨內的「團結」，再也不是傻傻乖乖的「被團結」，私心不能在團結之上。非黨員的藍營族群與中間選民也不會輕易埋單，叛逆黨員並非無理要求，朱立倫先要為這個政黨洗心革面的是：別那麼軟弱！別那麼跟不上民意！別那麼搞不定年輕世代！

（作者為資深媒體人）