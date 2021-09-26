國民黨黨主席當選人朱立倫回覆電文。（朱立倫辦公室提供）

從極冷到驟熱的國民黨主席選舉，在經過煙硝味十足的戰火後，終於塵埃落定，由從政資歷最為完整的朱立倫勝出。綠媒形容朱的當選為「慘勝」，不懷好意的貶抑十分露骨。殊不知國民黨主席選舉從未如此激烈，在4人競逐、三強鼎立的博弈中，朱獲得45.78%的選票，雖未過半但也勝過黑馬張亞中13個百分點，難稱是「慘勝」。

惟此次主席選戰仍凸顯幾個國民黨未來發展不得不面對的問題：一、黨意未能貼近民意：其主因在於黨員結構的年齡層面嚴重失衡，40歲以下年輕黨員只占3%，使得原本世代之爭的「朱江對決」轉變為老藍男互鬥的「朱張廝殺」，擁抱過去卻沒了未來，國民黨的前景在哪裡？

二、黨內新興派閥隱然成型：張式旋風宛若韓流再現，儘管張、韓兩人的論理高度與人格特質迥異，但均能帶動風潮，激起民粹力量的熱情支持，其展現的政治實力，不容小覷，倘若再與趙少康的「戰鬥藍」匯流，將形成旗幟鮮明又具戰力的超級派閥，新主席未來在人事安排、決策運作與選戰部署將如何因應？

三、政策訴求偏重兩岸關係，卻輕忽內部治理與民生議題：4位選將的政策訴求聚焦在兩岸關係上，這固然是台灣未來發展不可迴避的重大議題，但新主席的首要任務是打贏明年的地方選舉，在疫情籠罩下，百業蕭條，基層民眾更關心切身的經濟問題，新主席得清楚認知，只有打贏2022地方選舉這場前哨戰，才有2024重返中央執政的可能，要擴大票源就得接地氣，談百姓關心的事。雖然此次黨員總體投票率超過5成，但在藍營大本營的台北市卻僅有38%的投票率，顯現黨的核心支柱已生動搖，新主席不能不防患於未然。

朱立倫在選戰交鋒的過程中曾被對手質疑為過度親美，且其本身一再強調是中華民國派，隱含與對岸分庭抗禮的姿態。因此在其勝選後，媒體特別關心對岸領導人是否會拍發賀電？26日大陸國家主席習近平以「中國共產黨中央委員會總書記」的名義向新當選的朱主席發出賀電，電文中強調「兩黨在『九二共識』、反對『台獨』的共同政治基礎上良性互動，加強合作」，明顯回應朱先前表明在當選後將進行兩岸交流的主張，一定程度上也展現對朱主席的善意、信任與支持。

對照1年半前江啟臣在主席補選中勝出，對岸並未循例拍發賀電的保留態度，江朱前後的待遇不可同日而語，也無法等量齊觀。以此視角來看，時值兩岸關係日趨緊張之際，朱主席在對岸釋出善意後，應正面積極予以回應，並引領全黨扮演避免兩岸衝突的安全閥角色。

朱被喻為「政治精算師」，但換柱事件卻成為他的沉重包袱。要想拋棄這個不名譽的印記，就得先卸下驕傲，以誠懇與謙遜的態度來促進黨內團結，並進而整合泛藍，爭取中間選民的認同，莫忘勾踐臥薪嘗膽的古訓，如此大業可期，2024年後的台灣方能現曙光。

（作者為佛光大學教授）