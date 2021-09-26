今年是推動「學習歷程檔案」的第一年，學習歷程檔案是升學評比的關鍵項目之一，是以這檔案一定要儲存得當，因為，如有遺失或毀損，將嚴重影響學生權益。這是連小學生都明白的道理。

然而，教育部的「公版模組」系統卻傳出7854名高中職學生，109學年第2學期的「學習歷程檔案」遺失。這麼巨大的錯誤，對號稱資訊大國的台灣，蔡政府真是丟臉丟到家了。沒想到，教育部長潘文忠的回應是「要組成專案輔導小組，協助受影響學生，重新上傳資料」。試問，如果系統有備份，那還需要大費周章嗎？再者，如果系統在學生上傳後，讓學生下載保存，會有今天的災難嗎？如果發生錯誤，不檢討原因，只在補救錯誤的結果，那未來錯誤還會不斷發生。

《從A到A+》的作者檢驗了A+級成功企業的關鍵就是「用對的人」。歷史上，小從政策錯誤，大到國家衰敗就是「用錯了人」。「用錯了人」的政府就是「無能政府」，而政府的無能就會造成人民的災難。準此，監察院應組成專案小組，替人民檢討蔡政府哪些部會「用錯了人」，造成政府嚴重失能。從人民的角度思考，不釜底抽薪，將失能的人換掉，那就等著失能的官員繼續製造災難。從太魯閣號事故、國際疫苗採購到五倍券，都可看到因官員無能造成的失能災難。

檢驗失能官員的標準之一就是專業判斷能力嚴重不足。以此次檔案遺失為例，根據規定，高中學習歷程檔案從學生畢業後要保留5年。也就是說，不管採用哪一個資訊系統，一定要能保障資料安全儲存5年。此次檔案遺失名單中未見北高兩市，原因就是兩市沒有採用教育部「單機版」的「公版模組」系統，而是採用上傳雲端的「雲端版」。很清楚的，北高兩市的資訊專業判斷能力超過教育部。

另外，再看系統資安維護能力。一位高中教師說，這麼重要的檔案，教育部跟系統廠商簽約時本來就該要求「三方異地備份機制」。成功高中校長孫明峯表示，台北市「學習歷程檔案」資料維護作業放在市府機房，有專業團隊統一管理維護，包括資料備份及資安檢測等。試問，台北市都由專業團隊維護，教育部是中央單位，為什麼將這麼重要的系統外包？

最後，談對公信力的判斷能力。台大電資學院院長張耀文表示，即使資料最後被救回，學習歷程檔案的公信力跟信心已無法挽回。因為連最低等級的錯誤──資料遺失都會犯錯。那被駭客入侵，竄改的情況當然可能發生。此外，包括教師差勤及學生成績系統等，教育部通通委外，也令人耽憂。

此次公版模組出現重大疏失，造成老師、家長及學生對教育部失去信心，也重挫「學習歷程檔案」的推動。其實，不只教育部，蔡政府的很多部會輪流出包，已讓民怨不斷升高，失能官員的處置已是當務之急。

（作者為國立台北教育大學兼任教授）