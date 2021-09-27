就在這種沒有一家跨國企業願意承諾投資，國內企業又半推半就的情況下，科技大老李國鼎覺得對國人、對院長、對總統都不好交待，因此，親自帶張忠謀飛到歐洲，見荷蘭人最引以為傲的最大跨國企業飛利浦公司，要求拜訪創辦人老飛利浦爵士。

時間推前至他們見面的20年前，當李國鼎擔任經濟部長時（1965-1969年），引進了美國的通用電子、德州儀器、OAK，以及來自歐洲的飛利浦來台灣設廠。飛利浦在本國荷蘭以外的第一個電晶體封裝廠就設在台灣，凡是建廠涉及的土地、稅賦、人力、供應鏈等等問題，李國鼎都卯足全力動員各部會、地方政府幫這幾家外商一一解決，使它們順利的在台灣展開亞洲的第一個據點。包括飛利浦在內設在台灣的工廠，2、30年營運下來，都賺了大錢，尤其飛利浦在台灣兩所工廠，都因為營運相當成功而讓總公司引以為傲。

李國鼎作為先前的財經領導人，因為這幾家電子大廠的落腳台灣，不僅帶來了數萬個就業機會，也為國家發展電子工業，以及後來的ICT產業（資訊、通訊、半導體）培養大批工程師、技術工人。使得他後來推動科學園區及八大重點科技時，有這麼幾萬位電子、機械工程人才作為發展基礎，才能吸引華裔科技創業團隊回台設廠，讓他們手下有將有兵可用。李國鼎、孫運璿、趙耀東這幾位重臣的格局與視野，是台灣經濟科技能有今天成就的關鍵起因。

最後，有兩個助力驅動飛利浦決定投資台積電。首先，如前分析，該公司在亞洲營運點台灣工廠的營運極為成功，使得創辦人老飛利浦爵士欠李國鼎一份情；另方面，飛利浦高層多年來對半導體產業一直十分關注，雖不像TI、RCA那麼專業與規模，卻持續進行投資營運；因此，當張忠謀以他豐富的半導體產業營運經驗，進行具體又有內容的簡報時，即讓飛利浦決策團隊深為折服。最後，老董事長拍板決定參與，終於千盼萬盼引來了第一家外商投資；而且雙方協調在初期27.5%投資比重之外，合約允許該公司享有更大的投資比例，甚至大到超過49%！

回想起來，飛利浦這筆投資當初雖然有點被動，受到李國鼎行動力感召，加上張忠謀足夠說服力的最佳組合；然而，歪打正著的是，事隔十幾年後，當台積電股票逐年高漲，來到百元上下時，以每股10元認股的飛利浦高層，卻遭遇了數十年來營運首見的亂流，總營收接近虧損邊緣。還好，就靠賣「業外投資」項目下的台積電股票，讓它撐過了幾年帳面虧損的難堪局面。

飛利浦最初占總股份的27.5%，僅次於行政院國發基金的48.1%是第二大股東，從2000年起陸續賣掉手中的台積股票，到2008年全部賣光。有人幫台塑集團與飛利浦的投資報酬率做比較，前者賺了將近7成左右，看來很不錯了，對不對？然而，飛利浦的投資報酬率卻是300倍！兩家公司如果把台積股票放到2020年，將更驚人，報酬率超過千倍。

所以說，世事難料，飛利浦老爵士的接班人，要很感謝1986年有李國鼎與張忠謀連袂訪問該公司，在當時全球沒有一家知名跨國公司願意投資之時，飛利浦伸出援手，在「好人有好報」因果循環下，卻成了該公司後來連續數年解救「營運虧損」的大貴人。

【未完待續】