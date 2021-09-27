國民黨主席選舉，颳起旋風的張亞中拿下三成選票惜敗，朱立倫以不到半數的選票慘勝，許多支持張亞中的黨員喊著要退黨，改加入民眾黨。如果張亞中真的加入民眾黨，那就要天翻地覆了。

民眾黨雖然光譜不斷在移動，但在兩岸和平的立場一直沒有改變過，柯文哲千變萬變也沒有改過兩岸一家親的說詞，某個程度上和國民黨主流甚至張亞中的訴求沒有距離。所以在江啟臣擔任黨主席期間，民眾黨趁江啟臣弱勢領導下鯨吞蠶食，和國民黨支持率可以比肩，讓國民黨操盤者備感焦慮。

經過這樣一場選舉，朱立倫雖然在勝選後也想找回張亞中的支持者，但這有難處。會投給張亞中的支持者就是厭惡國民黨高層宮廷政治、質疑朱立倫沒有照顧支持者情感面的選民，而且張亞中在炮打朱立倫是美國線民、朱立倫拂袖而去的表現，大家看在眼裡。而且張亞中的高票，很大部分就是看不順眼黨中央和朱立倫的抹紅而來的。

張亞中如果續留國民黨，肯定躲不過之後大內高手們的清算舉動，與國民黨爭取反民進黨統一戰線主導的民眾黨肯定是選項之一，如果張亞中率眾加入民眾黨，民眾黨不但會出現一位論理清晰，口條便給的代言人，也很可能以此取代聲勢不振的黃珊珊代表民眾黨參選台北市長，屆時蔣萬安參選台北市長就要拉警報了。

政治分合瞬息萬變，誰知道過幾天柯文哲不會找張亞中深談？

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