孫中山先生如果第1次革命失敗就洩氣了、就放棄了，就不會有後面的第2次、第3次...第10次的辛亥革命成功；張亞中是孫先生的信徒，相信也不會因這次的失敗而灰心喪志，否則他就不是張亞中。

這次選舉只是試金石，是老天爺給張亞中的歷練，讓他知道他的能耐。2017年韓國瑜也是參選國民黨主席落敗，隔年參選高雄市長，以15萬票差距擊敗陳其邁而獲勝，結束民進黨在高雄縣市33年的執政，也翻轉了藍綠地方上的局勢。

天底下沒有萬年天子，這次張亞中在高雄市小輸朱立倫700多票，足證高雄選民是吃張亞中這一套的，並非一成不變的，抓對了民眾胃口，就可能一夕翻天，韓國瑜是先例，高雄市再度換人並非不可能。

為何不選台北市？大家都看到了，黨內各派系支持者殺紅了眼，難道還要再看一次驚心動魄的大裂解？高雄，有人勸進李四川，他笑稱「我每天量額溫沒有發燒，沒有頭昏」，強摘的瓜不甜，為何要逼不渴的牛喝水？

一定要找有意願的，至少張亞中沒有把話說死。

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