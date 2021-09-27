國民黨主席選舉由朱立倫當選，他表示：「民進黨從今天要開始擔心了，因為國民黨會充滿戰鬥力與團結，要變戰鬥藍、必勝藍。」中共總書記習近平也發賀電祝賀，重申九二共識與反台獨，並謀求國家統一。中國國民黨現時作為在野黨、最大反對黨，未來在朱立倫的領導下會讓人耳目一新嗎？

環伺近期的立法院攻防戰，國民黨的戰鬥力似是行禮如儀，形式化多於抗爭，未對民進黨構成巨大壓力。此次選舉有大批票源投予張亞中，顯示有大量國民黨員對現行的在野抗爭路線不滿。張亞中在兩岸論述上敢衝，得票排名第二，亦顯示了部分國民黨員期望國民黨以歷史優勢改變兩岸對峙格局，對國民黨而言是鞭策，希望可宏開兩岸和平局面。

2020年江啟臣就任中國國民黨主席並於會中宣讀誓詞，說要「有效監督施政，令黨浴火重生」。國民黨由執政黨變為在野黨，財力吃緊、黨員年老化其實都不是主要問題，問題在於政黨的目標是否為執政。中國國民黨以歷史、人脈優勢要籌集資金、要革故鼎新不難，現時難題是國民黨的黨中央是否能致力於重返執政，或是苟且了事、坐以待斃。

對於大陸而言，國民黨若成永久在野黨，任由民進黨在兩岸事務上專政，大陸方面亦難寄望於國民黨。國民黨在兩岸中有著代表、協調台灣民意的中和作用，反之民進黨的作用則是兩岸對峙的助燃劑，如果國民黨的角色漸失，兩岸局勢亦岌岌可危。

國民黨黨主席選舉期間沒有給予人煥然一新之感，反令人感悟到黨內流弊未改，積弊不去，內實空虛、禍起蕭牆。沒有一致對外的精神、沒有執政願景的政黨，存續必然成為疑問。國民黨如果只講戰意，卻沒有執政願景和實際路線，亂衝亂試「戰鬥」，有何面目面對革命先烈、台灣民眾和中華民族歷史。

近日行政院長蘇貞昌率各部會首長報告放寬機組員檢疫規定「3+11」決策過程，國民黨眾立委占據發言台與官員席，衝前抗議。國民黨有38名立委，「戰鬥藍」是否具備令民進黨擔心的威力、是否有令民進黨聞風喪膽的魄力，從外人而觀是沒有。

當前之局，公視變官視，其他媒體亦成為民進黨的主場工具，「塔綠班」獨擅政界，國民黨只能被動應付。國民黨新任主席具有對黨重整旗鼓、力保2022選舉執政縣市不失的重責。且綜觀台灣經濟政策，實乏善可陳，朱立倫在商學和金融學術業專精，應領導國民黨在此範疇更為標拔，將民進黨之經濟政策弱點暴露，從而重振聲威。

第二就是和對岸協商的重任。朱立倫有2015年「習朱會」之經驗，主張「雙方達成兩岸同屬一中，但內涵定義有所不同」。朱立倫祖籍是世界聞名的小商品之城—浙江義烏，習近平亦掌理浙江多年，兩者共通點不少。

2009年連戰主席曾赴山西襄垣祭祖，建議朱立倫以尋根為名，為以尋求在義烏市推動兩岸小商品商機之名，推展兩岸對話。朱立倫任重道遠，希望他真能發揮「戰鬥藍」的魄力，重振國民黨。

（作者為上海東亞研究所兼職研究員、大陸全國港澳研究會會員）

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