為了讓役男在國家遭受軍事威脅時能「立即動員、立即作戰」，國防部即日起試行新版軍事訓練役，恢復「下部隊」並落實外島籤。

恭喜即將抽到外島籤的年輕朋友！

昔日，兩岸對峙，一旦戰爭爆發，金馬外島首當其衝，最是危險的。如今，戰爭型態翻轉，戰爭爆發時，外島反而是最安全的地方! 抽到外島籤，就是上上籤!

其一，金馬等地，蕞爾小島，防禦能力有限，戰爭爆發，敵人稍事圍困，象徵性發射啞彈數枚，人心撼動，金馬可望不戰而降。

其二，即使中共意欲武力犯台，大可利用現代軍事科技，或以電磁波打前鋒，或以太空衛星干擾台灣地面通訊、或以巡弋飛彈、精準炸彈攻擊若干政治軍事敏感建築。根本無須攻擊外島，更無懼外島具備第二擊的反擊能力。

其實，國防三年編列百億預算採購後備部隊所需的27萬件槍械與裝備，就已說明了兩岸爆發戰爭，台灣絲毫沒有勝算。

台灣四面環海，唯有敵軍登陸，才有出動後備部隊的需要，個人槍砲彈藥和裝備也才有用武之地。問題是，真到那時，玉石俱焚，還有甚麼戰到一兵一卒的必要？更何況，真到那時，鼓吹台獨、挑釁對岸不遺餘力的那班政客早已逃之夭夭，留守的役男和後備部隊，為何而戰？又為誰而戰？

明年5177億的國防預算，撥出一半，增購雄三增程攻陸飛彈、研發攻擊型無人機、甚至是機器戰士，不是更符合現代戰爭的防禦需求嗎？更省錢的辦法是換掉這幫窮兵黷武的執政者，重回兩岸和平的道路！

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