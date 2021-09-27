本屆國民黨主席之爭堪稱有史以來最激烈的選舉，媒體選前大肆報導棄保效應是否會因此發酵，而最終從數據上來看似乎難以直接得出這樣的結論，關於這場複雜的藍營黨魁之爭，以下是筆者以聚焦六都結果從選舉研究的各大學派來進行投票行為的剖析。

國民黨110年黨主席暨第21屆全國黨代表大會代表選舉25日舉行投票，最終黨主席選舉結果由獲得8萬5164票的朱立倫，以45.78%的得票率當選國民黨主席。連任失敗的江啟臣宣布辭去黨主席一職，指定副秘書長李彥秀成立交接小組。

首先，從六個直轄市的投票數據上來看，首都台北和南台灣的高雄，張亞中與朱立倫兩者是不分上下，差距都不超過5個百分點，甚至在台北朱只贏張1個百分點；至於新北、桃園、台南則由朱立倫遙居領先的地位。然而，中台灣的台中則是由現任黨主席江啟臣以44%位居首位。

國民黨主席選舉4位候選人得票數與得票率。（圖/作者林芳志繪製）

國民黨主席選舉4位候選人六都得票數與得票率。（圖/作者林芳志繪製）

若從理性選擇理論來看選舉結果，選民會透過回溯候選人昔日的政績作為投票意願的評估，也會對該候選人未來發展性進行前瞻性評估。因此在新北、桃園這兩個地方，朱立倫因爲先前當過市長，形象還算是良善，因此拿下了大部分的選票，而這也驗證了A.Downs《民主的經濟理論》中談到的空間模型理論。同時，江啟臣身為台中在地立委，因此該區的選情也能以此作為解釋。

然而，台北與高雄戰情則略顯膠著，吾人以為之所以如此是台北與高雄地方派系與黃復興黨部的對決，昔日黃復興黨部遍及各地尤其以北高兩都為首，但時隔多年之後各縣市地方派系版圖也有更迭，因此藍營選民的投票習慣、比例也造成變化。而這樣的解讀與密西根學派A. Campbell《美國選民》中所主張的社會心理學模型是大致脗合，其中筆者以為此學派強調的政黨認同，亦可以延伸作為政黨內部自己路線之爭的整頓，以此看作國民黨正藍路線還有紅統的政黨路線之爭。

至於台南的部分，藍營當地聲量最大的人物可以說非謝龍介莫屬，同時再更仔細來看謝龍介過往的經歷，他也擔任過朱立倫全國競選總部的發言人。因此，若從黨工職的部分來歸納，他所號召的動員所催出來的票數可以歸納於芝加哥學派的生態學途徑。

總結來說，這次國民黨主席在六都選情的分佈，雖說多數由朱立倫拿下，但各地分裂的情況也一目了然，甚至朱立倫在總得票率也未過半，未來身為新任黨魁的他要如何整合佈局，以迎接2022地方首長選舉，可以說是比起ㄧ個月後刪Ｑ罷免、年底公投案更為重要的考題。

（作者為國立台灣大學國發所研究生）

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