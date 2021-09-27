朱立倫當選中國國民黨主席，藉由習近平的賀電和朱立倫的回電往來，雙方再次確認「九二共識、反對台獨」的互信基礎，這對朱立倫提到要建立兩岸溝通平台，似乎出現可行的曙光。

但更重要的是，在全世界都評認台海是最具危險衝突地區之際，習朱的電文往來，確實有助兩岸緊張關係的降溫與緩和。

照道理，執政的民進黨應該感謝朱立倫，協助降溫兩岸緊張。不料，卻是全黨大舉出動，全力圍剿朱立倫，連電文裡面的一字一句，標點符號，都能做文章，猛貼紅帽標籤。

究竟民進黨抓狂焦慮的目的是什麼？當然是，眼看5年來兩岸關係上一籌莫展，關係失控，這項最大的施政挫敗，隱然，被朱立倫掀開，全台都聞到綠色執政的臭腳布，還臭不可聞，怎能不老羞成怒，全面開罵？

在這我要提醒過去服務的陸委會老同事，請再讀一遍陸委會組織法，陸委會不是「政治部」，不是在胡亂批判國內政黨，公然介入國內政治，而是在推動兩岸的正常發展。

至於民進黨批評朱立倫的「求同尊異」，過去，民進黨沒有做過嗎？沒有想和對岸溝通接觸嗎？2001年，陳水扁提「九二精神」，還詮釋意義是「交流對話，擱置爭議」。請教，爭取兩岸的交流對話，擱置政治爭議，和朱立倫的「求同尊異」，差別在哪裡？

美國科學家聯盟前主席傑羅米·史東（Jeremy J.Stone）就曾透露，陳水扁在選總統時曾和史東見過面，史東同意居間協調對岸，在九二共識的基礎上以一個中國原則和對岸進行會談，陳水扁欣然同意。執政後，派秘使赴華府和史東密談。有沒有此事？

2005年，對岸要通過《反分裂國家法》前夕，兩岸情勢再次緊張，陳水扁所有與對岸溝通管道中斷，緊張到趕快尋求宋楚瑜主席幫忙溝通緩和局勢。

民進黨現在執政，緩和兩岸緊張關係，建立兩岸溝通平台，解決兩岸交流衍生的衆多難題和阻礙，不是執政黨的工作嗎？不思感謝，卻大舉批評剛當選還未就職的在野黨主席，不知是否搞錯方向？

（作者為前陸委會副主委、立法委員）

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