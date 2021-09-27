上周六被稱為「華為公主」的華為財務長孟晚舟，在與美國簽署緩起訴協議後獲釋，而在大陸被扣押的2名加拿大公民也被釋放，外界多針對後者指大陸司法受政治操縱，但卻少有人看到美國、加拿大亦同樣難逃政治操弄之指責。

孟晚舟是華為創辦人任正非的女兒，3年前在過境加拿大時，被加拿大司法單位扣留，加國是應美國政府的要求行此事，理由則是華為違法與伊朗有商務往來等情事，之後就是美國設法要把孟晚舟引渡到美國審判，雙方進行了長達3年的司法攻防，到這次緩起訴釋放後，才算是結束了這場司法戰。

這場司法戰，非常明顯是由美國政府全盤操縱，當時中美貿易戰、科技戰已如火如荼開打，大陸華為又是美國打擊的重點；說白點，美國政府形同壓迫加國協助，在孟晚舟過境時把她「綁架」到美國當「人質」。當時，美國總統川普還公開說此事必要時他「會介入」，顯然美、加也有「政治操縱司法」之嫌。

美國說拘留孟晚舟符合該國法令，確實如此，但這卻是美國獨有的「長臂管轄權」，美國自己訂一個國內法令，卻倚仗其霸權要求全球一體遵守；美國要制裁伊朗，就禁止世界各國企業與伊朗來往，違背者就被其視為「犯罪」，這是百分之百的霸權，只是大家都「習以為常」了。

在此事件上，美國實在毫無道德高度可指責其他人。後續值得觀察的倒是：美國做出釋放孟晚舟的決定──不必懷疑，這百分之百是政治決策──然而，這是否代表中美關係走向和緩？還是要另闢戰場？