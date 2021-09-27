民進黨28日歡慶創黨35周年，蔡英文自詡「已經累積足夠經驗，能夠扛起重責大任」，但同時間中正紀念堂「轉型」沸沸揚揚，根據各方民調，反對改名與改建者明顯居多數。民進黨政府自以為正義凜然，卻招來民眾當頭棒喝，而且這還不是孤立個案。

施政偏離創黨初心

民進黨全面執政以來，權力行使不受羈絆，施政率性而為，處處流露出濫用權力、損害民主、壓制自由、貪婪腐化、反中促獨、以權與財養私等惡行，違法民主本義，背離進步價值，所以引爆強烈民怨。這回要把中正紀念堂改為「反省威權」公園，實際上完全背離民意，當下最該「反省威權」的正是民進黨。

民進黨當年在威權統治之下，抓住威權鬆綁時機毅然創黨，確實對台灣邁向民主政治卓有貢獻，但權力的甜美滋味讓民進黨意亂情迷，走向隨心所欲的歧途，諸多施政偏離創黨初心，已成為權力巨靈。民進黨口口聲聲反威權統治者，所作所為卻複製威權；標榜轉型正義，卻把自身轉型成為威權統治者。近5年多來將行政權私己化、立法權橡皮圖章化、司法權政黨化、監察權黨私化，在在彰顯台灣憲政體制崩解與民主倒退的慘象，這與民進黨創黨時的胸懷理想對照，毋寧是歷史反諷。

民進黨創黨35年所呈現的景象，是國家機器淪為執政黨的私權公具，國家財政淪為民進黨壯大己身的提款機，國家發展編入民進黨永續執政附從項目。這些令人悚然心驚的退化，全然背離全民合力打造的民主和法治規範，侵犯人民賦權與執政黨的初衷，更將對台灣的長遠發展與人民的安全福祉造成嚴重損害。這是典型的權力「異化」現象，將權力主體從人民轉到執政者獨攬，權力本質從促進國家與人民權益變成遂行執政者私利，權力行使從人民主控淪為掌權者妄行。

其中最明顯事例，是人民的言論自由備受執政黨壓制。言論自由為憲法所保障的基本權利，執政者獲得人民賦權之後，卻反過來剝奪人民的自由權。蔡政府為了確保執政地位，打壓言論自由不遺餘力，中天新聞台被關，許多媒體人被警示，童書出版被禁，無數的YouTube與臉書粉專被鎖，人民被警察機關依《社維法》移送案件暴增，電視台與名嘴、網紅被執政者濫用國家資源收編，寒蟬效應下許多人因懼怕而噤聲，諸多惡政藉強大的「認知戰」麻痹而暢行無阻。

台灣就像鐵達尼號

民進黨將執政權挪用成為維護執政黨利益的工具，今日台灣已經退化成一個獨斷、濫權、專制的政府，國家資源與財政遭執政黨予取予求，用來收攬人心，豢養附從，巧取私利，取悅外邦。民進黨政府濫權無所忌憚，舉債撒錢絕不手軟，全面執政成為一場浩劫，民主為之退化，政府機關普遍黨化，思想與教育自由嚴重窄化，國家財政極度惡化；更有立即而重大的危險，台灣安全的處境因民進黨政府極端化親美反中，因而陷入兵凶戰危。

民進黨政府基於台獨目標而仇視大陸，但台灣處於絕對弱勢地位，須悉心與大陸共謀和平相處之道，民進黨不此之圖，反而以為有美國撐腰，只要在中美戰略對抗中對美國亦步亦趨，就可高枕無憂。殊不知拋棄兩岸交流的政治基礎，步步走向實質台獨，且甘為美國制華馬前卒，已將台灣捲入中美對抗更深的漩渦中，也將台灣置於與中國大陸無法化解的敵我矛盾中。這與民進黨「愛台灣」的訴求恰恰相反，台灣已因民進黨短視、極端而蒙昧的盲動路線而陷入更深的險境，這正是民進黨「害台灣」、「禍人民」的執政苦果。

有人形容現在的台灣就像是鐵達尼號，人民眼睜睜地看著一個無能的船長帶著我們撞向冰山。人民涉險卻無可置喙，無法導正航向，無法扭轉命運。民進黨執政把台灣帶到悽苦的處境中，不僅違逆了多數人民的意願與意志，也與民進黨創黨的理想與志向背道而馳。在慶祝創黨35周年之際，檢視一落千丈的民意支持度與政黨認同度，民進黨最該做的就是重溫建黨初心，反省、反省、再反省！改變、改變、再改變！