去年11月15日，東協10國加上中日韓、紐澳組成的《區域全面經濟夥伴協定》（RCEP）正式簽署，成為全球最大的自由貿易協定。

簽署後隔5天，參加APCE峰會的大陸國家主席習近平突然宣布「我們將積極申請加入《跨太平洋夥伴全面進步協定》（CPTPP）」，事隔不到300天，北京真行動起來了。

北京改變態度讓全球吃驚，因當年美國前總統歐巴馬創建《跨太平洋夥伴協定》（TPP，CPTPP前身）時訂下嚴苛條件，如允許工人組獨立工會，嚴禁奴工童工，禁止採行導致不公平貿易的國企不當補貼，開放大數據自由流動等條件，等於為阻絕中共量身訂作，明擺著向中國說不，除非中國成為全面市場經濟國家。難道中國經濟體制變了？成為徹頭徹尾的資本主義國家了嗎？當然不是。

中共改變態度評估有如下原因：首先，中美對抗大局當前，不能自外國際經貿包圍圈；其次，就當倒逼內部改革，反向操作，如同20年前「入世」（WTO）的考驗；其三，如果這等考驗都過不了關，要實現現代化、社會主義強國復興，根本就沒門兒。基於這些理由，據信中南海有了頂層設計，在美國獨霸時代終結之際，全面迎戰西方陣營，以掌握未來制訂全球政經遊戲規則的先聲。

從過往歷史看，北京的確不懼經濟改革。鄧小平實施「改革開放」後，傳統計畫體制從「雙軌」變「市場經濟」，即使北大老教授為信念從紅樓一躍，也改變不了中共十四大通過《市場經濟改革決議》。可以說2001年加入世貿前，「準放任自由主義」主導了整個經濟進程，「解放生產力」，先發展再說，資本主義拿來用，「錯了再改」。和國際接軌，是中共整個經改很重要的一環。

為了國家現代化，習近平似展現更大決心。既然中美對抗格局不變，制度要往死裡競爭，此時不展現「制度自信」更待何時？話說「堡壘向來從內部先攻破」，不入虎穴，焉得虎子？一旦挺進國際最嚴格規範的組織，不僅有利改變國內體質，更可立於不敗之地，還能促進經濟增長及就業。

不過，政治利益應是北京申請入會的主要考量。中國大陸外交部發言人趙立堅說，「在RCEP達成基礎上，中方加入CPTPP將有利推動亞太區域經濟一體化進程，也有利促進全球疫後經濟復甦、貿易發展和投資增長。」沒說的是，中國將吸納美國創建TPP的成果並取而代之，且CPTPP含美洲4成員國，對中國深入美國後院，打開「南方共同市場」門戶，促進拉美各國簽訂自貿協議都有幫助。

有了RCEP面對東協，加上CPTPP強化拉美，如同發動「雙引擎」，將有利於大陸重整內部體制，掌握全球經貿規則制訂的主動權，若再加上「一帶一路」及2035遠景規畫，將更有利中國全面崛起。只不過世事多變，一旦美國改變政策重返CPTPP，北京棋局就得重新調整了。

（作者為資深媒體人）