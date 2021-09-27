有人開玩笑地說：世界上有兩個最堅不可摧的金融泡沫，一個是美國的股市，另一個則是中國的房地產。這兩個資產泡沫隨著時間不斷地快速膨脹，累積壓力，現在中國的房地產因為恒大的危機終於出現了可能的暴雷信號。而美國的股市也因為13年來新高的通貨膨脹而出現了破滅的可能。

恒大是中國數一數二的房地產企業，也是世界排名第152的企業集團，隨著恒大危機的出現 ，衝擊著中國，乃至於世界資本市場的穩定，全球市場都在屏息以待後續的劇烈風暴。有調查指出，恒大負債約2兆元人民幣，相當於中國國內生產總值的2%。恒大的倒台會誘發房地產產業間連鎖破產的骨牌效應，加速整個行業的情勢惡化，甚至可能失控。

中國許多民營房地產企業由於搭上了中國經濟高速發展的列車，以及城市化的發展，看起來欣欣向榮，但其真實的營運獲利能力卻存疑。例如恒大還過度多角化，進入完全不擅長的領域，導致重大虧損。他們更多的是仰賴房地產資產價格上漲帶來的投機收益。

在2021年危機發生前，恒大甚至還在繼續以高負債、高利息購入15筆土地儲備，一旦資產價格上漲停止，立即面臨流動性危機。而恒大多角化的電動車，則是短短幾年血虧200億元人民幣還不見底。

從歷史經驗來看，在許多高速發展的後發國家，許多政商關係較好的企業往往過度多角化發展，以高負債進入那些低盈利、高資金成本，但需要規模的產業，藉此建立進入障礙。這些企業一旦景氣翻轉，收益根本無法覆蓋債務成本。

類似的例子如越南國企越南造船（VINASHIN）於2013年破產，驚人的壞帳規模達到越南當年GDP的13.5%。幸好絕大多數的負債尚有抵押品擔保，壞帳也沒有因過度證券化而被放大。數年前的中國海航集團破產也是如此。因此恒大危機雖有衝擊，但應該仍然風險可控。

另一方面，美國經濟近來受新冠肺炎疫情和自然災害影響，實體經濟持續低迷。為了挽救經濟，在川普執政時期即已經大量注資放水，造成股票市場上漲的虛假繁榮。拜登上任後為加快實現經濟復甦，計畫增加基礎設施的建設項目，就需要為相關的基礎建設提供財政支持。但美國發債過多，國債總額短期暴增高達28.8兆美元，國債上限已成具文，現在不知如何收手，未來也不知如何收場。

即便有了強制疫苗接種量，美國的疫情依然在擴散，美元供給與流通量仍在增加，這些基本面沒有改變。川普所引起的中美貿易戰的惡果也在發酵。由於中美貿易戰導致的供應鏈調整，造成產銷秩序失衡。雖已耗時調整，但美國的供應鏈問題不但沒有解決，還持續惡化。使得從半導體晶片、原材料，到衛生紙等日用品，國內生產沒有上升，反而對外依賴度在上升。

由於美國進口激增，引發的物流問題相當嚴重，造成全球海運的壅塞，海運價格的大幅上升。美國眼前的產業、經濟、財政、金融等問題都難以收場，逐漸呈現出了一種不可控的局勢。特別是通膨所引起的金融緊縮，極可能戳破美國股票市場的金融泡沫，屆時所產生的全球金融震撼，恐怕不亞於於恒大的破產。

中國大陸從有效控制疫情之後，經濟恢復較快。中美貿易戰開打兩年，中國占全世界經濟的比重不降反升；中美貿易反而持續創高；全球商船圍著中國搶貨導致海運價格飆升；出口增速過快導致原料大漲與供電的不足，大陸近期甚至準備要拉閘限電，讓實體經濟降速。

孟晚舟回國，華為也獲得美商有限供貨，春江水暖，意味著雙方高層接觸的某些前提條件已經解決了，中美即將恢復經貿談判。雙方都存在不少自身的經濟問題，只有危機才能團結彼此，通過合作才能解決困難，這真是眼前中美關係最好的寫照。

（作者為國立雲林科技大學副教授）