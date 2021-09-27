外界普遍認為因美國關切台灣後備戰力不足，因此我軍方陸續進行一些改革，包括役男5＋11新版軍事訓練役。不過國防部長邱國正27日在立法院駁斥美國前國安顧問歐布萊恩「台灣應該在警察局裡面放置刺針飛彈」的建議，表示「不是外國人一講我方就照辦，我方也絕對不會這麼做！」此言才真是鐵肩部長的表現！

為了在國家遭受軍事威脅時能「立即動員、立即作戰」，國防部即日起試行新版的「5＋11」軍事訓練役，也就是前5個星期的入伍訓練，後11周的第二階段，將分四種：一、留在原新訓旅施訓；二、分發至常備野戰部隊施訓；三、選優到兵科學校接受5周中級專長訓，再分發相對性部隊訓練。四、選優直接至兵科學校實施11周預備士官訓練。其中在第二、三類會被派到外島部隊。

在陸軍大批接收新型裝備、武器，和電子戰已貫通全軍後，我軍隊已快速全面現代化，但不管到哪個單位受訓，都無法在如此短時間內學成或熟諳，更別說退伍後，到戰時動員時可發揮專長，這點我絕不相信。

換言之，5＋11的軍事訓練役很難改變後備軍人的質感與水準。這些變革說穿了就是藉美方屢次批評我方後備戰力不足，而改革軍事訓練役，真正目的應該說是為了野戰、機甲部隊至今仍難募齊足額兵力，國防部急於解臨渴之急。但我認為這個構想過於理想，僅能試行。

如果訓練的改革仍是聊備一格，效果有限，那麼只有退而求其次，將第二階段的11周交戶籍所在地守備旅，集中全力於地區就地形、山丘、溝渠等實地訓練排戰鬥至連戰術，置重點於夜行軍、步機槍、迫擊炮、火箭筒等射擊。戰時動員時該守備旅就負責此地區的守備，並於必要時於關鍵要地構築遲滯陣地，協力主戰部隊出擊。

在防衛作戰上，國軍最敏感的問題在兵力目標，幾次精減既沒有以威脅為導向，也不是以能力為導向，都是上面交待一個數字，先射個箭，國防部跟著畫個靶。所以兵力目標必須要針對威脅，重新由「零基」開始往上堆積精算。

台灣守不守得住仍取決於服役時間的延長。過去幾年無論推動什麼改革，採行聯兵旅、聯兵旅改聯兵營，甚至是此次5＋11軍事訓練役改革都是因應召募兵力不足，再怎麼改都是短期的，都會捉襟見肘的。

趁著當前人氣可用，筆者建議役男受訓應改為5＋16＋52（周）。軍方的改革案第二階段11周太短，應延長至16周，同時再新增第三階段「護國盡忠」52周，共約1年半的時間受訓，才能真有戰力。

（作者為海軍退役中將）