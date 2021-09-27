孟晚舟與美國司法部門達成延後起訴協議，加拿大法院隨即中止孟晚舟的引渡案，立即釋放。她重獲自由，業已回到中國大陸。而出乎加拿大媒體意料之外，被大陸拘禁的「兩個麥克」加拿大公民也同時獲得釋放，返回加拿大。困擾加拿大與中國大陸雙邊關係長達3年之久的孟晚舟事件告一段落，或可以視為兩國關係緩和的訊號。

加拿大9月20日才舉行完國會大選，原本執政的自由黨少數政府仍然未能過半，但仍是國會最大黨。總理杜魯道原本的計算是，趁著新冠疫苗完整接種率已達70%，防疫有成，加上民調領先各黨，於是提前改選，希望能組成多數政府。但是許多民眾認為加拿大才剛剛恢復正常生活，卻仍處於第四波疫情階段，並無改選的必要。因此最大在野黨─保守黨民調一度微幅超越自由黨，但是選舉結果與改選前國會席次變動不大，自由黨仍保住執政地位。雖然花了6億加元，白忙了一場，但畢竟經過民意洗禮，通過第3次大選考驗的總理杜魯道將會更有自信地維持自己的政策路線。

這次大選一如往常，各政黨政綱與辯論的訴求都還是放在經濟與社會福利的內政議題上，外交並非重點。關於中國政策除保守黨攻擊杜魯道過於軟弱外，並沒有成為選舉焦點，也沒有引起太多火花和民眾的關注。根據民意調查顯示，大多數的選民關心的主要還是生活成本上升、醫療保健和環境問題上。雖然不能說選民完全贊同杜魯道的對中政策，但至少沒有扣分，大選後的杜魯道更有底氣遊走中美之間。

杜魯道的中國政策基本上還是延續他父親皮耶杜魯道的友中路線，但他不像他父親大開大闔、雄才大略，而是一個比較務實謹慎的人。他父親也曾經擔任加拿大總理，老杜魯道帶有魁北克法裔浪漫情懷，對世界、對加拿大自己有一套獨到的看法，對加拿大內政外交的影響都十分深遠。老杜魯道在1949年就曾遊歷中國大陸，1968年擔任總理時就開始積極改善與中國大陸的關係，雙方在1970年建交，比美國還早上許多年。

小杜魯道克紹箕裘在2015年也出任加拿大總理，在孟晚舟事件發生之前，中國作為加拿大第二大貿易夥伴，雙方都維持良好的關係。但是2018年的孟晚舟事件引起雙方關係急速惡化，中國大陸也拘捕兩名加拿大公民，並對加拿大農產品進行制裁。加拿大雖然多次抗議中國大陸的「人質外交」，但是對於一些敏感議題仍十分謹慎。例如國會中對於新疆種族滅絕議題表決時，內閣議員就缺席迴避政府表態；對於華為5G設備的態度也保留空間。當然他的作法也引起保守黨的批評。

加拿大的國土面積世界第二，但是人口只有3000多萬。加拿大常常自嘲自己是「最大的小國，也是最小的大國」，對自己在國際社會的地位有清晰的自我定位。在外交上十分務實但也不完全跟美國亦步亦趨，有自己特色與堅持。

孟晚舟事件的結果讓加、美、中三方都有下台階，特別是對加拿大來說解除了一顆不定時炸彈。中共將釋放孟晚舟列入要求美國的「糾錯清單」，如今孟晚舟獲釋是否象徵中美關係緩和還言之過早，但是加中關係即便大不如前，朝向和緩方向應該可以預期。

（作者為退休大學教授）

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