在無數輿論的唱衰，與黨內從政人員多夜心驚膽跳之下，朱立倫終於當選國民黨主席，國民黨免於張亞中當選所帶來的趨統化（9月22日張亞中受訪時說支持統一，說趨統化並未冤枉他），保住了2022與2024參賽權。然而，朱立倫的當選仍然面對輿論幾乎一致唱衰，連跑國民黨的記者所寫的特稿也多不看好的窘境，其背後原因是值得國民黨與朱當選人深思的。

回顧整個競選過程，整場比賽的前2/3媒體乏人問津，最後1/3卻異常火熱，WHY？因為有「新」聞性，新的人、論述能力強勢的人問鼎大位，有創新（無論好壞）總是可以吸引眼球。

這規矩不只適用於過去，同樣也適用於未來。什麼叫做「新」聞？就是新的事情才是「新」聞。而坦白說，雖說戰鬥藍正夯，但辛辣刺激的攻擊民進黨，搶媒體版面，恐也非朱立倫之所長。黨主席最能做的是帶領黨作創新突破，主席就是主席，要承擔黨的歷史包袱，但對黨的代表性是無與倫比的，最適合帶領黨走創新路線。

國民黨需要創新的地方很多，筆者此次先提一個淺見：

國民黨這幾年最常被民進黨攻擊，且攻擊有效的點是什麼？就是國民黨不敢嗆中國大陸。這件事依據筆者側面了解，甚至也成為各國駐台外交人員與國民黨人討論之課題。國民黨少嗆大陸，或嗆的速度與力度較弱，當然有顧忌兩岸關係的成分。但世界很現實，你顧忌大陸，主要民主大國與國內中間選民就顧忌你國民黨！這問題不能不面對！

筆者認為較好的作法，是國民黨要轉型為一個「支援世界民主的政黨」。這世界不民主不法治的國家，焉只有中國大陸？眼下阿富汗正在打擊女權、緬甸軍政府正在鎮壓翁山蘇姬支持者、白俄羅斯選舉成果不實。這些作為一個力挺民主、相信民主的人類，難道不該譴責？

若新的國民黨中央成立一個「世界民主支持委員會」，時不時譴責世界各國不民主不法治的行徑，然後把大陸在國際上具爭議的言行（ex.抓黎智英）包含在裡面，當成像是「例行公事」一般給予一定強度的批判，然後批判要第一時間就批判，別給人好像在慢慢審稿的感覺，那豈不是比「只針對大陸做文章」的民進黨更有道德高度？更何況，這一招是把民主自由放在第一位，因此，甚至也可以檢討近年來民主黑化、種族衝突、民粹橫行的一些歐美民主「先進」國家（想想美國的「黑命關天」運動），很公正啊。

講到這，一定有某些藍營人士會說「不用刺激大陸」、「破壞兩岸關係」，首先，若國民黨無法再執政，國共兩黨關係又有什麼用處呢？先立己再立人，國民黨自己都站不穩，難道不該先顧自己？且這idea其實是把中國大陸與其他國家行同等待遇，等於「例行公事化」，「例行公式化」總比「專門針對」來得好吧？尤其中華民國在許多人權事務上，在世界上還算是名列前茅（如：同性結婚），拿這點來當「台灣人的驕傲」有何不可？

當然，這只是筆者的淺見，絕非自認自己提出了完美idea，但「找到符合國民黨的支援民主，反對在不民主條件下統一，又能說服中間選民的論述」絕對是國民黨只許成功，不許失敗的事。若做不到這點，2022無論選再好，2024恐還是凶多吉少，2020已是前車之鑑了，不是嗎？

不解決問題，問題就解決你。對了，站在「世界民主」的高點，當然第一個可以，也應該檢討台灣自己。

（作者為網路媒體工作者）

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