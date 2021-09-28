朱立倫的當選感言，陸媒畫的重點是「國民黨絕不會變成小綠」。

全世界皆然，媒體喜歡找爭議性高的題材博眼球，對國民黨與朱立倫知根知底的陸媒，自然知道朱此言最能引起當地讀者「共嘲」。果不其然，嘲諷者眾。

至於台灣，心心念念希望與習近平搭上話的是民進黨，對習發給朱賀電自然吃味兒，尤其是主管單位陸委會，以「迎合對岸」崩潰酸朱。

夾子何需強調自己不是筷子？除非被習慣性當成筷子使用。江啟臣之所以慘敗，朱立倫之所以慘勝，就是將夾子當成筷子，不願失去自我的黨員們積怨已久，這次忍無可忍投給夾子代言人，下次肯定也不會投給筷子代言人。

習近平的賀電，意在提醒國民黨，夾子就是夾子；朱立倫的回覆，意在提醒共產黨，夾子也可當筷子；民進黨的插嘴，就是深恐夾子突然意識到自己是夾子，少了一雙好用的筷子。

塔綠班有多怕國民黨在拒統的路上脫隊？連自己最嫌棄的「民國」，都能拿來擠兌創建民國的黨，而今年國慶可沒有「民國」的影子。這種荒謬，也只會發生在夾筷不分的國民黨身上。

朱以「恐怖情人」回批陸委會，意指其「自己得不到，別人也不能得到」的心態。問題在於，誰跟誰是情人？國共？民共？還是國民兩黨？朱立倫是較親民進黨，還是較親共產黨，自己說得出來嗎？說不出吧。但民共兩黨都說得出來喔，這就是國民黨的獨家尷尬。

難怪在「共嘲」國民黨的隊伍裡，民共倒是一家親，夾子兼筷子的黨，只能百口莫辯。

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