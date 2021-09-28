日本自民黨總裁候選人高市早苗與中華民國總統蔡英文9月20日開視訊會議。這視訊會議在日方報導冷清，但政壇發出嚴重的質疑，也許影響到首相選舉，其影響不會是正面的。

高市早苗61歲，在日本政壇作為「爺爺殺手」而著名。她自神戶大學念書時，早已有政治野心。畢業以後，上了不少政要輩出的松下政經塾，之後赴美在華府做了美國女議員的實習生。

「那時她野心已經滿大的，做實習生時常拜訪所有的日媒在美國總局，尋找進出政壇的機會；另外她也以積極經營男女關係著名。」當時在華府的日本老記者回顧，她在進政壇時，已寫過一本書《30歲生日那天 女人的那裡會變》，赤裸裸地告白她與男友的華府生活經歷，有一段還詳細地描寫在義大利度假時的上床細節。

「在華府時，她跟一家日媒的年輕記者開始談戀愛。但那個記者有家庭，由於跟高市的出軌，他家庭崩潰了！」她對男生的積極性那時候已經非常著名。經過電視節目進軍政壇之後，她這特點一點都沒變，而且更進一步。以無黨籍身分出道的她，1996年終於加盟自由民主黨。那時已經有不少醜聞。

她先參加森喜朗率領的清和會，即現在的細田派。在派系裡認識安倍晉三，獲得了他的信任，因他們倆都有極右思想，故高市稱安倍為大掌櫃。後來她離開了清和會而以無派系身分從政。參選自民黨總裁候選人需要20名以上議員的推薦，無派系的她很難找出20名同志，故她9月8日表態出馬時，政壇與媒體都不看好，但她很容易的獲得20名推薦議員。

安倍晉三去年9月卸任後，一直害怕後任首相會揭露他的森友學園案與賞櫻會的疑雲。其他3位候選人，河野太郎會揭露，故安倍不支持；安倍在任時，他看中岸田文雄繼任，故偷偷的下了命令。但安倍還不放心，要把高市做候選人，拉安倍的極右派票。高市本人也證明，她勸安倍再出馬，但被安倍拒絕，故自己替安倍出馬。高市可說就是安倍的傀儡。

她表態出馬時，政壇與媒界都以為只是個泡沫候選人，根本不可能選上。但人氣先行的河野太郎由於說話不堅定，取消了關於核電廠、安倍醜聞等重要的原先策略，讓民眾懷疑，故支持度下跌。而高市的支持率一下子上漲成為最大黑馬。

此時她跟蔡英文開了視訊會議。出馬沒多久，她就表態日台是命運共同體，沒坐上寶座而開視訊會議就是安倍的指示，由日華議員懇談會長的古屋奎司安排。現在日本輿論也以「反中愛台」為主流，儘管日本人吃的穿的大多依靠大陸。

自民黨總裁選舉並不是公職選舉法取締的對象，故花多少錢跟外國勢力勾結都不違法。但自民黨總裁等於日本首相，至今外國首腦從不在選舉中跟一個候選人開會或表態支持與否。美國肯尼迪在台下出不少錢給安倍晉三外公，蘇聯偷偷地支援當時最大在野黨社會黨。但至今沒有一個外國首腦公開支持一個候選人，這不是嚴重的內政干涉嗎？蔡英文不知高市的經歷與當選可能性嗎？

這次台日女強人視訊會議，果然呈現出雙方的突兀與冒進。29 日選出自民黨新總裁，筆者更關注那時兩位女強人會是什麼樣的感受。

（作者為日本媒體人）

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