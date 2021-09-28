最近有兩條新聞必須擺在一起看：大陸限電政策（能耗雙控）、加入CPTPP。限電政策對於中國經濟的傷害當然很大，但這是為加入CPTPP必須做出的犧牲，而探其最終目的竟然是保護中國競爭力、困乏美國經濟。

限電政策擴及9個省區

大陸限電政策來自於2017年10月中共18大5中全會時所提出實行能源消耗總量和強度雙控行動，簡稱「能耗雙控」，並記錄在十三五規劃當中。

國家發改委在8月17日所印發的《2021年上半年各地區能耗雙控目標完成情況晴雨錶》，指出在能耗強度降低方面，青海、寧夏、廣西、廣東、福建、新疆、雲南、陝西、江蘇9個省（區）上半年能耗強度不降反升，為一級預警。這9個省區都是原材料生產、以及加工大省。

受到限電影響的產業有六大類：化學原料及化學製品製造業、黑色金屬冶煉及壓延加工業、有色金屬冶煉及壓延加工業、非金屬礦物製品業、石油加工煉焦及核燃料加工業、電力熱力的生產和供應業，都是原材料製造產業。

這次針對這9個省區的限電是採取「份額」制，也就是直接把「可用電力」分配給這9個省區，再由這9個省區對所屬縣市自行分配電力。許多老工業區裡面還有民宅，當地方政府拉閘限電的時候，可能也關閉了民宅電力，這是共產黨做事太粗糙的地方。

當然，主要的限電物件是能耗高、污染大、用工多的產業，上述六大類產業都屬能耗雙控的物件，也就是生產上游原材物料的產業。中共直接要求這些能耗雙控產業減產20%到80%不等，對於地區以及國家經濟影響之大不言可喻。

限電物件也包括工業發達的出口型沿海省份，許多工廠減產、工人休長假。保就業、保經濟成長一向都是優先目標，共產黨在搞什麼鬼？

限電：加入CPTPP的高標準

CPTPP對貿易自由化、經濟全球化、區域經貿、降低交易成本、激勵企業創新、保護生態環境、零關稅的貨物貿易、更開放的服務貿易、穩定透明可預見的投資保護等都有全面性的高標準。

先不論一票否決制對於中國大陸加入CPTPP的限制，光是國內就有許多障礙恐怕不符CPTPP的要求。例如中國大陸平均關稅7.5%高於CPTPP所要求的零關稅，澳大利亞對於中國大陸提高紅酒、龍蝦等農產品關稅最為憤憤不平；相對的，中國大陸對於澳洲調漲煤炭與鐵礦石價格也感到憤怒。

中國從澳洲進口鐵礦石達62%，澳洲是最大的鐵礦石來源國，煤炭則為18%，雖然近年中國大陸開始分散進口，但是依賴澳洲程度仍深。至少，澳洲沒有在關稅方面動手腳，這是中國大陸申請加入CPTPP必須解決的問題。

美國是中國大陸加入CPTPP最大的障礙，目前美國尚未決定重入CPTPP，相信美國正在考慮如何降低對中國大陸的懲罰性關稅。無論美國是否重入，中國大陸都必須解決零關稅的問題，於是出台了能耗雙控的限電政策，提前引爆零關稅的炸彈。

提前引爆了碳排放承諾的未爆彈

今年3月兩會期間，中國向世界承諾在2030年前，二氧化碳的排放不再增長，達到峰值之後逐步降低，此為「碳達峰」。

此外還承諾是指企業、團體或個人測算在一定時間內直接或間接產生的溫室氣體排放總量，通過植物造樹造林、節能減排等形式，抵消自身產生的二氧化碳排放量，實現二氧化碳零排放，此為「碳中和」。

很不幸的，前述六大類產業都是能耗高污染大的產業，如果現在不治理，加入CPTPP之後還要面對這些問題，晚處理不如早處理。從現在開始，碳排放就必須得到控制，不能再成長了。

能耗越高、污染越大，表示進口原材料例如煤炭和鐵礦石越多，而目前這些原材料都掌握在澳大利亞手上，也是美國在背後遙控操縱的市場。例如美國對華發起貿易戰之後，煤炭與鐵礦石價格的瘋漲，一時間中國經貿受傷頗重。

現在中國大陸反向操作，乾脆關停了燒煤、燒油、燒氣等能耗高、污染大的企業，反正目前中國進口原材料的目的只是為了加工，還是低端可複製的來料加工。

這些產業對於原材料價格極為敏感，低端加工的毛利率就是俗稱的「毛三毛四」，只要以毛三毛四為基礎的傳產或電子業，對於原材料價格變動都很敏感。很多電子廠只會生產某個零部件，不但消耗大量能源、動用大量工人、而且產品可被替代複製，能夠接到訂單就是因為比別人低個零點零幾的單價。

現在中國大陸發狠了，只要不耗能，其餘都好談。大家會問，不進口原材料怎麼發展經濟呢？受到川普貿易戰的「啟發」，中國大陸想通了：

第一，反正關稅增加最終是由美國消費者買單，而不是中國人，所以美國加不加入CPTPP無所謂；就算美國維持關稅壁壘，必然推高美國通貨膨脹的壓力，美國人會因為高物價而變得越來越窮。第二，爭取定價權。

爭取定價權：砍向美國經濟的大刀

即使美國對華降低關稅，中國也將爭取產品的定價權，不但爭取國內原材料出口（包括鋁土、焦炭、鎂、錳、黃磷等）、同時也包括產品出口的定價權。

美國和歐盟曾經為了中國限制原材料出口告上了WTO，現在懸而未決。未來吾人判斷中國在加入CPTPP之後將會開放原材料出口（不含稀土），但可能會像澳大利亞一樣提高出口價格，就是以價制量。

在原材料方面可能無法取得定價權，特別是原油。但是中國大陸正努力分散並獲得原材料包括石油的來源，至少可以取得議價權，穩定原材料價格，否則目前中國連議價的資格都沒有。

這將可形成一股制約美國操控原材料價格的力量，眾所周知，美國一向透過戰爭手段操控原油價格，並藉此調節美元匯率指數，無限量的美債與美元就這麼的發行出去。

隨著中國掌握原材料的議價權、再加上中國政府溫水煮青蛙般的拋售美債，逐漸增高美元貶值壓力，這個過程是緩慢的。等到美國人發現物價不斷堆高、收入卻未隨之增加，再多的美元都救不了美國市場。

在產品出口方面，今年中國前三季出口比去年同期出口比例增加24%左右，為何在高關稅之前仍有這麼暢旺的出口表現？原因很簡單，疫情把原本應該接手中國製造的國家例如印度、印尼、馬來西亞和越南等國的經濟搞殘了，所以大量海外訂單回流中國。

這種回流不是健康的，等到這些國家從疫情當中恢復過來，海外訂單還是會回到他們的手上。原本開始增產的加工廠不是又回到了原點？因此，限電的目地就是為了去產能，就是去掉低端可複製的過剩產能。

產能下降，必然造成價格上升，這是中國大陸的算盤：擺脫廉價品的外衣，以單價高的產品來增加其附加價值。

2015年中國大陸即針對低端產業開展了轉型升級措施，其目的是為了提升產品的附加價值，使企業不再為了毛三毛四而苟活。

具體而言，轉型升級就是把高用工、高消耗、高汙染、低產出、低品質、低效益轉為低投入、低消耗、低污染、高產出、高品質、高效益的產品，並把產業結構向服務業轉型。轉型、升級是兩個不同的概念，轉型不一定能升級，升級不一定要轉型。

小結

中國大陸突然祭出限電措施，主要是為了解決低端而又耗能的產能過剩、以及未來零關稅問題。在加入CPTPP之前，中國必須確保產業體質必須是健康的，包括資本市場也必須是健康的。

過去中國民間資本積累歷經了工業化資本積累、房地產市場資本積累、網路平台資本積累例如滴滴或馬雲，造成畸形的資本發展。若我們從「平均地權、節制私人資本、發達國家資本」的觀點來看，問題的本質就很清楚了。

（作者為台灣國際戰略學會研究員，法國博士，國戰會專稿，本文授權與洞傳媒國戰會論壇、中時新聞網言論頻道同步刊登）

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