空軍兩個月內連續發生三起飛、地安事故，雖然人員皆無恙，飛機輕損，但修復也要假以時日，但是湊巧的是，出事的都是「鳳展計畫」的性能提升的F-16戰機，顯然即使是舊機性能提升，但配備全新戰鬥系統與雷達後，不論空、地勤人員，在維修及訓練上還需要一段磨合期。

新機換裝時，發生飛、地安狀況的頻率會上升，是十分正常的，所以無需苛責，只要每次出狀況，確實檢討，作為續換裝的經驗傳承，也不算是一件壞事，但是今天要討論的是，現在空軍的F-16機隊一部分正在改裝，飛機數量已經不夠，「漢光演習」後又接著有軍種自辦的「天龍操演」，還有國慶閱兵的空中分列式，所以空軍一方面要參加各項操演，又要執行換裝任務，無論空、地勤人員均面臨莫大的壓力。

況且，空軍飛行員培養不易，飛行部隊長期面臨座艙比較低的狀況，但是飛行員也是勉力以對，犧牲休假、休息的時間，來完成每一項任務，若人員調配得宜，尚可負擔戰備壓力，但是年來因為兩岸關係不睦，中共軍機幾乎天天繞台，空軍為了維護空域的安全，頻頻出擊應對，又更加重了空軍的負擔。

政府看到了這個問題，對於空軍的油料、零附件的經費均予以增加，不至於有斷炊之虞，戰機妥善率雖然提升了，空、地勤人員卻是血肉之軀，長期以來精神、肉體總會疲憊，政府不在源頭上改善兩岸關係，反而一直加碼武器採購，彷彿以為買了新軍備，就是吃了大力丸，其實只是在透支軍人體力而自認高枕無憂。

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